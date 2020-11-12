快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁感慨：曾幾何時 台灣社會變成民主只剩一言堂

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能包容異見」、「民主只剩一言堂」。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能包容異見」、「民主只剩一言堂」。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能包容異見」、「民主只剩一言堂」。

陳水扁以「台灣沒有病，一定是阿扁病了」為題的貼文中，也貼上一張戴深色太陽眼鏡（墨鏡）的照片，對台灣的民主多所感嘆。

他表示，曾幾何時台灣社會變成民主不容許有不同的聲音，民主不再是人人有言論自由、民主不能包容異見、民主只剩一言堂，

「民主是你做民我替你做主」、「民主是我做主你做不了主」、「我不喜歡的人你也不能喜歡」、「我討厭的人你也要跟著討厭」、「我不想看到的人你不可以提到他」、「我深惡痛絕的人你也不能和他同框」、「我的敵人不可以成為你的朋友」、「我跟著你走但你要聽我的」。

他表示，為了美國的總統大選，已經沒有理性討論的空間；愛國情操民族感情才是政治正確，否則就是會出賣台灣的中共同路人。「台灣没有病，一定是阿扁病了」、「矇著眼睛千山萬壑我獨行」、「非凡尚水是沒人再跟隨假相伴」。

陳水扁 中共

延伸閱讀

談拜登人生曲折 陳水扁：能不一掬同情之淚的幾希矣！

陳水扁：2001年拜登訪台 主張台灣前途由台灣人民決定

趙扁籲朝野和解…扁：蘇怨歹逗陣 2度要換蔡

民進黨每個都拿過阿扁的錢？ 行政院：蘇貞昌沒有拿

相關新聞

韋伯韜宣布參選國民黨主席 馬英九、江啟臣問：誰？

台酒公司前董事長、中信金融管理學院教授韋伯韜今天上午宣布將參選國民黨下屆黨主席，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九上午出席「...

政府監控個案 2000年才結束

促轉會昨發表政治檔案徵集成果，共查出十三點七萬案檔案，其中內政部警政署列管、前台灣省警務處檔案七點七萬案，部分政府監控個...

影／行政院前主計長韋伯韜宣布參選下屆中國國民黨主席

行政院前主計長韋伯韜上午在台北市長官邸舉行記者會，表示要發揮數字管理專長，發揮鋼鐵黨人精神，振臂而起，拋磚引玉，參選下屆...

WHO臉書Taiwan can help遭封鎖 網友創意反擊

台灣今年再度未獲邀參與世界衛生大會（WHA），今天世界衛生組織（WHO）更遭網友揭發，在臉書粉絲團的WHA直播頁面封鎖T...

國父誕辰紀念日 韓國瑜嘆：高官還明白五權分立真諦嗎

今天是國父孫中山先生誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜今發臉書說，國父曾說民權主義第一決定者為民主。但如今台灣從一例一休、年...

第一槍！韋伯韜參選國民黨主席 承諾當選後不參選公職

台酒公司前董事長、中信金融管理學院教授韋伯韜今天上午宣布將參選國民黨下屆黨主席。他發出聲明表示，自己歷任國民黨小組長、區...

萊豬進口媒體換照 韓國瑜嘆：國父所創民主民權何在？

今天是國父孫中山誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，孫中山說，「余之民權主義，第一決定者為民主」，但今時今日的台灣...

U值媒／誰的人權？評立委陳柏維快閃人權委員會

社會上的每個人，都有表達自己意見的權利，也都能尊重他人發言的權利，這叫做基本人權。在台灣，最可貴的是不同政黨都能表達自己的政治立場，同時也能藉此吸引選民投票，進而得到為人民發聲的代議士席次。然而，陳柏維立委一席「認為國民黨不該參加這個委員會」的言論並快閃離開，卻讓社會大眾對其言論下的「人權」，有了新一種的認知及了解。（延伸閱讀：影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加）

陳水扁感慨：曾幾何時 台灣社會變成民主只剩一言堂

前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能...

影／美大選後 吳釗燮：對台美經貿談判非常有信心

美大選後政壇盪漾，外交部長吳釗燮上午表示對台美經貿談判非常有信心，台美經貿自9月美國務次卿來台時就已經奠立非常好的基礎，...

友邦WHA挺台被消音切畫面 吳釗燮：不滿、遺憾

世界衛生大會（WHA）9日復會，我國兩友邦替我執言時被消音、切畫面，連網友都無法打「Taiwan can help」留言...

蔡總統向醫師致敬：台灣防疫掌聲很大部分功勞在醫師

今天是醫師節，蔡英文總統上午透過臉書，向醫師們致敬。她表示，這幾天世衛大會（WHA）復會，許多國家的代表，不但發聲力挺台...

熱門新聞

新冠疫苗搶先打！我臨床試驗即起開放登記 五類人不適合

新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

我國主動開放美豬？孫大千：民進黨坦誠回答這兩個問題

明年元旦叩關！萊豬有三大管理漏洞 資深稽查員揭造假手腳

伙房兵遭精簡 立委披露九個軍事部門近期險斷炊

綠中常委分析美大選後續可能情況 蔡總統：不要再賭了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。