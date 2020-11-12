陳水扁感慨：曾幾何時 台灣社會變成民主只剩一言堂

前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能包容異見」、「民主只剩一言堂」。

陳水扁以「台灣沒有病，一定是阿扁病了」為題的貼文中，也貼上一張戴深色太陽眼鏡（墨鏡）的照片，對台灣的民主多所感嘆。

他表示，曾幾何時台灣社會變成民主不容許有不同的聲音，民主不再是人人有言論自由、民主不能包容異見、民主只剩一言堂，

「民主是你做民我替你做主」、「民主是我做主你做不了主」、「我不喜歡的人你也不能喜歡」、「我討厭的人你也要跟著討厭」、「我不想看到的人你不可以提到他」、「我深惡痛絕的人你也不能和他同框」、「我的敵人不可以成為你的朋友」、「我跟著你走但你要聽我的」。

他表示，為了美國的總統大選，已經沒有理性討論的空間；愛國情操民族感情才是政治正確，否則就是會出賣台灣的中共同路人。「台灣没有病，一定是阿扁病了」、「矇著眼睛千山萬壑我獨行」、「非凡尚水是沒人再跟隨假相伴」。