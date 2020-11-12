友邦WHA挺台被消音切畫面 吳釗燮：不滿、遺憾

世界衛生大會（WHA）9日復會，我國兩友邦替我執言時被消音、切畫面，連網友都無法打「Taiwan can help」留言；外交部長吳釗燮今天表示，對於世界衛生組織（WHO）秘書處的作法非常不滿，感到遺憾，現在全球有越來越多人支持台灣參與的權益，我方也會努力繼續爭取支持。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會備詢，會議前接受媒體訪問。

媒體詢問，美國將政黨輪替，是否可能影響將在月底舉行的台美經濟繁榮夥伴對話，吳釗燮說，他對對話非常有信心，從美國8月宣布以來，國務院次卿柯拉克（Keith Krach，前譯克拉奇）來台談時就奠定很好的基礎，我方在這基礎上和美方磋商。

吳釗燮說，我代表團20日也將在華府和國務院團隊密切諮商，國內也有跨部門團隊以視訊方式參與，相信國內跨黨派樂於看到我方跟美方在經濟方面有更多合作，他也有信心20日協商後，和美方會有更穩固的機制性合作基礎，加深往後的台美經濟關係。

對於美國大選，吳釗燮表示，我們對美國民主機制應該有信心，他之前也說過，會用最恰當的方式恭賀勝選團隊，我方和共和、民主兩黨都保持密切關係，也都有很好的友誼，不管最終結果是什麼，台美都會在目前的良好基礎上持續加強。