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蔡總統向醫師致敬：台灣防疫掌聲很大部分功勞在醫師
今天是醫師節，蔡英文總統上午透過臉書，向醫師們致敬。她表示，這幾天世衛大會（WHA）復會，許多國家的代表，不但發聲力挺台灣的參與空間，也再次對台灣的醫療成就、防疫貢獻，表達了高度的肯定。台灣能收到這麼多掌聲，有很大一部分的功勞，是要感謝在每個崗位上貢獻專業的醫師朋友。
蔡總統指出，在防疫的第一線，有醫師的貢獻；在全國各地醫療院所，有醫師的貢獻；派駐海外的醫療團，同樣有來自台灣的醫師。這幾年，她也經常看到資深的醫師、年輕的醫師、不分性別的醫師，熱情地參與公共事務，為台灣的國際空間發聲。
蔡總統也說，醫師公會全聯就是把台灣的醫療實力和防疫經驗，帶到了世界醫師會（WMA），分享給世界各國參考。世界醫師會也成為國際專業組織中，公開力挺台灣參與WHA的一股重要力量。
蔡總統表示，台灣醫界的付出，幫助世界上更多人守護生命和健康，這就是Taiwan Can Help 的價值。謝謝每一位醫師朋友，我們一起繼續努力，為台灣開創更好的醫療環境。
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