孫大千：蔡英文開放萊豬談不了BTA、FTA 就是賣台

萊豬大戰越演越烈，前立委孫大千在臉書表示，開放美豬是我方主動釋出善意還是美方要求，到底做了什麼樣的交換條件，蔡政府把話說清楚真的有這麼難嗎？民進黨正在刻意的混淆焦點，誤導民眾，與其不斷地顧左右而言他，不如坦誠的回答問題。但他也說，若連雙邊貿易協定(BTA)、自由貿易協定(FTA)都談不上，那民進黨開放萊豬就是賣台。

孫大千詢問蔡政府，開放美豬進口究竟是美方提出的要求，還是我方主動釋出的善意？如果是台灣方面主動表達開放的意願，究竟是基於「國家整體利益考量」還是基於「民進黨整體利益考量」？請民進黨不要玩弄文字遊戲，應該要說清楚，講明白。

孫大千表示，倘若是回應美方的要求，那麼民進黨政府向美國政府提出了什麼樣的交換條件？如果犧牲了台灣人民的健康安全，卻只能換到一個泛泛空談、毫無實質內容的「台美經濟對話」，連BTA、FTA的邊都談不上，那麼民進黨開放美豬的行為，根本就是不折不扣的「賣台」。