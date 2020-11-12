我國主動開放美豬？孫大千：民進黨坦誠回答這兩個問題
民進黨立委高嘉瑜日前在立法院質詢，問開放含萊劑美豬是否為我方主動，當時外交部次長曾厚仁的回答被解讀為「未否認」，引發軒然大波。民進黨緊急澄清，強調美豬進口不是對任何人拋出善意，是整體國家利益考量。
對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，把話講清楚真的這麼難嗎？民進黨正在刻意的混淆焦點，誤導民眾。與其不斷地顧左右而言他，不如坦誠的回答兩個問題。
第一，開放美豬進口究竟是美方提出的要求？還是我方主動釋出的善意？如果是台灣方面主動表達開放的意願，究竟是基於「國家整體利益考量」？還是基於「民進黨整體利益考量」？請民進黨不要玩弄文字遊戲，應該要說清楚，講明白。
第二，倘若是回應美方的要求，那麼，民進黨政府向美國政府提出了什麼樣的交換條件呢？如果犧牲了台灣人民的健康安全，卻只能換到一個泛泛空談、毫無實質內容的「台美經濟對話」，連BTA，FTA的邊都談不上，那麼民進黨開放美豬的行為，根本就是不折不扣的「賣台」。
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