NCC修改換照審查配分 中天不服：製造不公平條件

針對NCC於11日委員會通過「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」草案、將「換照審查辦法」第11條中每一個審查項目分數配比明確化，中天新聞晚間發新聞稿指NCC「製造不公平審換照條件」，強烈呼籲NCC「勿違法濫權開惡例，陷蔡政府於不義」，更指出，依據「中央法規標準法」第18條，換照程序進行中才公佈評分標準，不利中天，不能適用於此次換照。

中天新聞指出，NCC公佈衛星頻道換照審查評分表，聲稱該評分表行之有年，並將套用在本次中天新聞換照審查上，中天新聞質疑NCC最新公布的評分表，針對未來營運計劃的評分配比，明顯違背NCC自己所發佈的「換照審查辦法」第11條第3項後段：準用「申設審查辦法」第13條第1項「4:2:2:1:1」的規定。

例如，占40分權重的「過去營運計劃執行報告」，NCC疑擅自提高「內部控管機制與自律組織運作執行情形」評分佔比達50%為20分，中天新聞質疑「顯然為中天量身定做」，也等於是「考試交卷後才來更改考題配分」。

中天新聞呼籲，若NCC主張過往關於評鑑分數的各項比例與今日公布的評分表相同，即應立刻公布中天新聞執照期間前三年的評鑑，與各家電視新聞台的評鑑分數，以證其說。NCC臨時改變審換照評分標準，試圖改變審照制度的公平規則，仍盼NCC勿違反法令，創下台灣監理機關違法的惡例。

中天新聞表示，11日所公布的評分表，關於未來6年營運計畫60分部分，原準用「申設審查辦法」第13條第1項，評分項目分別為：頻道定位與內容規劃、內部控管機制與內容編審制度、財務規劃與收費基準、公司組織與人員訓練、客服部門編制與意見處理，基準占比為「4：2：2：1：1」，以總分60分換算後，分數應為「24分，12分，12分，6分，6分」，但今日NCC所公布的評分表，分數占比分別為「25分，15分，10分，5分，5分」，明顯違背「換照審查辦法」準用「申設審查辦法」規定，已屬違背法令行為而為無效。

中天新聞更指出第二個涉違法事證。過去2年半的營運計畫執行報告佔換照審查40分，分數配比也違背NCC自己所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定，比例適用「4：2：2：1：1」，應為「16分，8分，8分，4分，4分」；NCC 11日公布的評分表卻為「8分，20分，4分，4分，4分」，其中擅自提高「內部控管機制及內容編審制度」為20分，已違背相關辦法之規範意旨及過往NCC評分比例的行政慣例，同樣屬違背法令的無效行為。