杯葛遭批豬都煩死了 藍委嗆蘇貞昌：民眾覺得你更煩！

外界批評行政院逾期未開治安、食安等各項會報，行政院長蘇貞昌回應「不希望大家一方面享受防疫效果，一方面又罵政府這樣做。」國民黨立委鄭正鈐透過臉書指出，蘇貞昌為什麼會「榮獲」民眾最討厭的政治人物第一名？因為他總是把民眾當白痴、自以為是的硬拗。

行政院應定期召開的食安、治安會報調會議，總共有10個會全都逾期沒開。鄭正鈐說，這些會議蘇貞昌都掛名召集人，蘇貞昌被抓包後便四處推拖，把罪魁禍首直接判給「新冠病毒」，原來蘇貞昌的邏輯就是用「不開會」這項武器，來抵擋新冠肺炎。

鄭正鈐質疑，行政院食安會報與治安會報都停擺一年多沒開，文化會報跟院數位國家創新經濟小組會議更是停擺二年多，新冠肺炎疫情難道二年多前就開始了嗎？更誇張的是，他居然說「一方面享受著防疫效果，一方面又來罵政府，這樣做其實是不公平的，對公務人員也不合理」。

鄭正鈐說，疫情的管控本就是政府該做的事，應召開的會議也是政府該做的事，政府事情沒做好，不該被監督嗎？蔡英文不是說可以拍桌子嗎？怎麼蘇貞昌自己事情做不好，推給新冠病毒還不夠，還把公務員全都拉進來當擋箭牌？防疫成果是全民一起努力配合所獲得，難道要歸功於蘇貞昌的「不開會」嗎？