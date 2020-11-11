快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇揆說勿享受防疫又罵政府 藍委：自我感覺良好到自戀

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

外界批評行政院逾期未開治安、食安等各項會報，行政院長蘇貞昌回應「不希望大家一方面享受防疫效果，一方面又罵政府這樣做。」國民黨立委賴士葆批評，執政者不要自我感覺良好甚至於自戀，自己誇耀執政好到無以復加，都不會汗顏。

賴士葆指出，行政院怠忽職守、11項法定會議沒有召開，竟用防疫當藉口，是把人民當傻瓜；好幾項會議在去年疫情還沒發生就已停開，把法定會議自行變機動召開是人治，不是民主法治的做法，「不要再硬拗，承認錯誤有這麼困難嗎？」

蘇貞昌說，有些人從各方面提出各種講法，政府都認真聽，謙卑嚴肅地研討，因為政府就是要把結果做出來。」賴士葆批評，蘇貞昌明知在野黨杯葛議事是為了捍衛台灣百姓的健康，不是擋萊豬進口，只是要求行政部門比照美國超市都標上萊劑，行政部門掩耳不聽，寸步不讓，還大言不慚認真聽，太惡質了。

賴士葆也說，請蘇貞昌不要再稱許行政團隊謙卑，台灣人民聽到「謙卑」就抓狂，除了前閣揆賴清德曾為當年反對美豬、美牛進口道歉，所有蔡政府團隊不肯為此講一句道歉的話。

他批評，眼中沒有人民，目空一切、驕傲自大，只因為全面執政，立法院過半，可以為所欲為。一堆法律背景的官員不覺得通過許多違法違憲的法案是違背專業，午夜夢迴也不會良心不安，以致罄竹難書的髮夾彎政策已經變成積非成是的慣例。

他也說，最可議的是面對民意的批評都不接受，就太狂妄超過了，蘇院長如果想要扭轉最討厭的政治人物標籤，那麼就真正的虛心傾聽民意，落實蔡英文的再三謙卑。

賴士葆 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

出席地政節慶祝大會 蘇貞昌期勉地政業務做得更好

地政節慶祝大會 蘇貞昌嘉勉及頒發地政貢獻獎

影／蘇貞昌：保護國人健康前提下 開放外籍人士進入

蘇揆譏道具豬煩死了 江啟臣怒：對人民健康也煩死了？

相關新聞

杯葛遭批豬都煩死了 藍委嗆蘇貞昌：民眾覺得你更煩！

外界批評行政院逾期未開治安、食安等各項會報，行政院長蘇貞昌回應「不希望大家一方面享受防疫效果，一方面又罵政府這樣做。」國...

民進黨再添發言人 劉康彥、簡舒培入列

民進黨發言系統再添新兵，民進黨今天宣布，除原本三位發言人顏若芳、謝佩芬及周江杰，新增新竹市議員劉康彥及台北市議員簡舒培擔...

蘇揆說勿享受防疫又罵政府 藍委：自我感覺良好到自戀

外界批評行政院逾期未開治安、食安等各項會報，行政院長蘇貞昌回應「不希望大家一方面享受防疫效果，一方面又罵政府這樣做。」國...

右耳聽力受損住院治療 葉毓蘭臉書貼文報平安

國民黨立委葉毓蘭右耳聽力受損，9日住院治療。葉毓蘭今天在臉書報平安，表示聽力有進步，會慢慢回復，感謝大家的祝福關懷，她會...

蔡政府說沒押寶川普 高思博：選前行為就看得一清二楚

美國總統大選結果出爐，國民黨中常委高思博表示，從各種跡象都可以看出蔡政府是押寶川普，但選後卻沒有願賭服輸，反而是否認押寶...

影／江啟臣願賭服輸穿統一獅球衣開會 高喊「兄弟要贏」

國民黨主席江啟臣與國民黨副祕書長謝龍介打賭棒球，支持中信兄弟的江啟臣願賭服輸，實踐穿冠軍隊統一獅球衣開中常會的承諾。江啟...

國際影音平台明年4月1日開播 立委凍一億經費

文化部以一年十億的預算規劃國際影音平台，預計明年四月一日開播。立委今天於教委會審理文化部明年年度預算時，針對國際影音平台...

台美經濟對話20日登場 民進黨拜託支持者分享給親友

台美今天共同宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，將於11月20日於台北及華府同時舉行。民進黨藉由官方臉書表示，台美關係正...

憂警察查驗…母親死前病床仍放身分證 政治受難者痛訴監控

政治受難者黃春蘭今天表示，她的母親在威權政府時期頻受警察騷擾，養成拿出身分證反覆查驗的習慣，一直到人生走到終點時，病床旁...

失寵淡出北市府發言系統？黃瀞瑩：若失寵應會發配邊疆

今天有周刊報導，台北市長柯文哲團隊面臨接班角力挑戰。柯文哲將市府發言體系、輿論空戰，全權交由發言人陳智菡負責，連「學姐」...

童振源上任首辦僑務工作專家會議 朝野立委質疑合法性

僑委會委員長童振源今年6月上任，9月舉辦首次「僑務工作專家會議」，但朝野立委今天質疑，不僅設置要點沒有公布，去年編列的今...

被指掌控柯文哲行程 謝明珠：這是我的職務 為何貼標籤？

今天有周刊報導，台北市長柯文哲團隊面臨接班角力挑戰。柯文哲核心幕僚由辦公室主任謝明珠、市府發言人陳智菡及黨祕書長謝立功「...

熱門新聞

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

新冠疫苗搶先打！我臨床試驗即起開放登記 五類人不適合

挺中天？柯文哲嗆蔡政府：三民自跟中天一樣標準就好

我國主動開放萊豬？蘇揆：沒有說我們要賣 人家不能進來

小編被抓包 柯文哲狠酸蘇貞昌了不起：另一種心平氣和

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與柯拉克對談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。