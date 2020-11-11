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美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

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蔡政府說沒押寶川普 高思博：選前行為就看得一清二楚

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國民黨中黨委高思博（右）在廣播節目中批評蔡政府押寶川普會贏得大選的行為。圖／高思博提供
國民黨中黨委高思博（右）在廣播節目中批評蔡政府押寶川普會贏得大選的行為。圖／高思博提供

美國總統大選結果出爐，國民黨中常委高思博表示，從各種跡象都可以看出蔡政府是押寶川普，但選後卻沒有願賭服輸，反而是否認押寶，從過往的歷史可以研判政府押寶錯誤，對未來的台美關係一定有嚴重的影響，唯今之言只有設法彌補，而不是否認到底。

高思博在廣播節目中指出，外界早就抨擊綠營押寶川普當選美國總統，但政府領導階層總是矢口否認，但檢視網綠營政治人物、親綠粉專、網紅、媒體等，在美國大選期間不斷透過臉書或節目，頻繁讚揚川普對台灣的貢獻，與大都支持拜登的國際社會輿論截然不同，台灣更是極少數公開支持川普的國家，就可以看出押寶的行為。

他表示，尤其是綠營名嘴、側翼、粉專，甚至起鬨傳播拜登私生活，包括他兒子戀童癖、亂倫等傳聞，高思博質疑「難道拜登陣營會沒有聽到或沒有看到這些嗎？」，選後台美關係一定會受影響。

高思博指出，「華盛頓郵報」10月間的報導，台灣駐美代表處公開分享右派人士與第一夫人的推特貼文，遭到議論，我外交部竟回應是「手滑」誤觸所致，等於是台灣官方押寶行為已被美國媒體「公開認證」

高思博表示，十賭九輸，過往也不是沒有押錯寶的經驗，民進黨押錯寶並不可恥，但持續硬凹還把責任推託到在野黨上，就令人無法接受。當務之急應該是坦然承認錯誤，想想怎麼修補台美關係，而不是繼續跳針否認自己賭輸的事實，不敢承擔押錯寶的責任與後果。

他表示，日前外交部在立院接受質詢時，揭露萊豬來台，是台灣政府的主動意願，高思博認為此事充分映證政府押寶川普，不惜以萊豬作為「連任的賀禮」，呼籲全民參與22日在凱道舉行的反萊豬大遊行，共同揭穿和阻擋綠營殘害人民健康的企圖。

高思博 川普 拜登

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