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江啟臣願賭服輸穿統一獅球衣開會 高喊「兄弟要贏」
國民黨主席江啟臣與國民黨副祕書長謝龍介打賭棒球，支持中信兄弟的江啟臣願賭服輸，實踐穿冠軍隊統一獅球衣開中常會的承諾。江啟臣表示，冠軍賽開打後他就傳訊跟謝龍介打賭，誰輸就穿冠軍隊的球衣開中常會，現在他願賭服輸，但希望兄弟加油。至於為何不仿效台中市長盧秀燕戴上獅頭？江啟臣笑說，這樣對國父孫中山不禮貌啦。
開會前，江啟臣先著西裝宣讀總理（國父）遺囑，之後才由副祕書長謝龍介幫忙穿上統一獅的球衣，現場也配合撥放統一獅球隊的歌曲。江啟臣、謝龍介與國民黨秘書長李乾龍拿著統一獅的加油棒喊口號，江啟臣表示自己願賭服輸，但兄弟還是要贏，「兄弟加油！」
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