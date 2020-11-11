台美經濟對話20日登場 民進黨拜託支持者分享給親友

台美今天共同宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，將於11月20日於台北及華府同時舉行。民進黨藉由官方臉書表示，台美關係正在穩健前行，拜託支持者分享訊息給親友。

民進黨說，台灣將由經濟部次長陳正祺率團前往華府，與美國國務次卿柯拉克（Keith Krach，前譯克拉奇）對談。另一方面，行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花等相關部會，將以視訊方式參與。

民進黨表示，台美將針對各項議題討論，包含全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題，有助於台美增進各方面的合作。這場對話是台美經濟關係的重大里程碑，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、更廣泛的合作。