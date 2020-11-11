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失寵淡出北市府發言系統？黃瀞瑩：若失寵應會發配邊疆
今天有周刊報導，台北市長柯文哲團隊面臨接班角力挑戰。柯文哲將市府發言體系、輿論空戰，全權交由發言人陳智菡負責，連「學姐」黃瀞瑩也乾脆淡出發言系統，轉進黃珊珊辦公室。陳智菡、黃瀞瑩今天同框受訪，破除內鬥說。
對於學姊失寵說，黃瀞瑩表示，若是失寵應該會被發配邊疆，但到目前為止，她都還在市府服務，而且服務的內容，是擔任副市長室、市長室的整合行銷工作，希望市政可以越來越順利，將活動宣傳做得越來越好。
由於周刊報導，柯文哲對陳智菡特別溫柔，對於柯是否特別疼惜陳智菡？黃瀞瑩說，市長應該都還算疼惜她們幾個，尤其她們跟著市長柯文哲這麼久，大家都一樣，也不會去爭取什麼，市長就是這樣。黃瀞瑩說，柯文哲該嚴格、還是會嚴格，該嚴肅，還是蠻嚴肅。
另外，對於傳出陳智菡將發言宣傳事務一把抓？黃瀞瑩說，轉至黃珊珊辦公室是她自己的提議，那是因為她在發言人職務已經很久，希望可以做市政不同角度的工作，也比較符合所學。
對於一把抓的質疑？陳智菡則是表示，大家甄嬛傳看太多了，已經演完很久了，大家不要再中毒。至於市府現在的職務有分工，她主要擔任發言人及社群經營，因為每天市政不斷滾動，很多事情都要立即回應處理，有時間都會與大家溝通。
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