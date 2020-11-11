童振源上任首辦僑務工作專家會議 朝野立委質疑合法性

僑委會委員長童振源今年6月上任，9月舉辦首次「僑務工作專家會議」，但朝野立委今天質疑，不僅設置要點沒有公布，去年編列的今年度預算也沒有這個工作項目，可能違反預算法，且與會的專家都不是僑務領域，認為僑委會應該要說清楚這個會議的必要性。

立法院外交及國防委員會今天審查僑委會預算，朝野立委關注今年首度舉辦的僑務工作專家會議；根據僑委會資料，僑務工作專家會議設置10組專業性質的僑務工作專家委員，每屆任期兩年，每年召開一次會議，並得依規定支領出席費、交通費和住宿費。

國民黨立委溫玉霞質詢時表示，9月開的會，95位專家有71位出席，根據紀錄，會議開一小時，「這樣能給我們什麼建議？光僑委會宣導理念就不夠了」，且那些僑務專家都是國內人士，但人在國內和國外看到的不同，在國內的人不一定能理解海外僑胞的需求，她建議要加入海外的僑團領導負責人，這樣提出的建議比較扎實，也比較了解僑胞。

童振源回應，開會不只一小時，9月8日下午開會一直到晚上餐敘大家都還在討論，隔天中午會議才結束，會議後僑委會依照大家的建議整理出一份80頁的文件，請各單位檢討評估，若有可行性的再規劃，明年希望能續辦，並不是因為預算花不完而消耗，而是要用國內力量支持僑胞。

朝野協商審查預算時，民進黨立委蔡適應說，這個工作會議很怪，僑委會有設置要點，但沒有在公文上公布，去年預算沒有列這個工作項目，是否違反預算法？僑委會綜合規劃處回應，會議是僑委會新政，根據行政程序法，相關規定不須依照公告，只要下達即可，僑委會有初步修訂相關規定，修訂完成後會公告，專家不支薪，只有出席會議有出席費。

國民黨立委江啟臣和民進黨立委王定宇詢問專家的專業背景，僑委會官員回答來自包括科技、農業等各領域，江啟臣說，專家並非僑務專長，會議名稱這樣取名就有點奇怪，僑委會應該要搞清楚這個會議的定位。