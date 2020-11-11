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被指掌控柯文哲行程 謝明珠：這是我的職務 為何貼標籤？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
謝明珠被指掌握市長行程。謝明珠今天回應，掌握柯文哲行程，不就是她辦公室主任的職務，若不做這些事，不就是失職？為什麼被貼標籤？記者林麗玉／攝影
謝明珠被指掌握市長行程。謝明珠今天回應，掌握柯文哲行程，不就是她辦公室主任的職務，若不做這些事，不就是失職？為什麼被貼標籤？記者林麗玉／攝影

今天有周刊報導，台北市柯文哲團隊面臨接班角力挑戰。柯文哲核心幕僚由辦公室主任謝明珠、市府發言人陳智菡及黨祕書長謝立功「2女1男」暫時取代。其中，謝明珠被指掌握市長行程，還在內部會議對市政宣傳指指點點。謝明珠今天回應，掌握柯文哲行程，不就是她辦公室主任的職務，若不做這些事，不就是失職？為什麼被貼標籤？

另外，對於被指對市府宣傳指指點點？謝明珠說，她只是舉手提出意見，怎麼會變成指指點點？甚至台北電台負責很多台北市的行銷工作，做得不夠完美是事實，這是她開會時，正式提出的改革意見，並非私下要求。

今天有周刊報導，柯文哲辦公室主任謝明珠的行事風格，引發柯營內部不同評價，媒體報導，謝明珠曾私下批評台北廣播電台，節目設計無助市政行銷，甚至謝要求重新規劃；其中台北市設市百年活動，謝在內部會議提出，應把活動主視覺放捷運、路燈、公車上，但因活動早已結束一個月，讓在場首長傻眼，認為她狀況外。

謝明珠今天表示，她不知道這消息從哪裡來？台北市的設市百年活動，還在繼續整合行銷，要讓市民更有感，怎麼會有過了一個月的狀況？

謝明珠說，她在市府內部會議提出的意見，是希望透過活動，讓設市百年讓更多市民參與，因為還有很多市民不知道，應該更多市政讓市民有感，但她不知道，怎麼提出意見，被叫做指指點點？

至於被指掌控市長行程？謝明珠說，她的職務是柯文哲辦公室主任，她的工作不就是掌握柯市長行程？甚至不做這些事情，不就是失職？為什麼會被貼上標籤。

柯文哲 北市

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