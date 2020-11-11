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不滿盧秀燕阻建台中山手線 蔡其昌放話選台中市長

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪時表示，對台中市長盧秀燕對台中山手線態度消極一事表示很生氣，並揚言將因此參選市長。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪時表示，對台中市長盧秀燕對台中山手線態度消極一事表示很生氣，並揚言將因此參選市長。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

台中山手線因台中市長盧秀燕要求中央全額負擔經費，陷入停擺。立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪時表示，對此事很生氣，並表態或許會因為這件事宣布參選市長。鬆口參選的可能性。

台中山手環狀鐵路是現任交通部長林佳龍在台中市長任內提出政見，不過，盧秀燕上任後，要求若要興建山手線，中央必須埋單全部經費。蔡其昌今接受廣播訪問時提到，他為這件事情生氣很多次，也為此跟盧秀燕吵架，只要盧秀燕不做的一天，自己就會繼續吵，還說「我很生氣，或許我想一想用這個事情參選市長。」

蔡其昌說，一條捷運至少要8年、10年，要不要做，市長要有規畫。中央的責任，他在立法院副院長任內全部承擔，爭取雙軌先做，經費由中央負擔，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍也已經答應，但光是雙軌不夠，還要搭配部分路段高架化、捷運化，其中涉及有多少個場站、設在那，台中市政府都不做，卻要中央全部出錢。

蔡其昌說，軌道建設沒有分黨派，台中捷運綠線即將高興慶祝通車，歷任市長都有功勞，如今盧秀燕執政條件比林佳龍時代更好，應該趕快推。並揚言若盧秀燕主政持續不願推動，或許時間到，他就會宣布參選台中市長，「時間到了我就要宣布了，兩年後就要選舉了。」

盧秀燕 蔡其昌 台中山手線

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