布局2022新北民進黨按步驟設聯絡處 國民黨正在反萊豬

2022地方選舉雖還有2年，但民進黨在未執政的新北市已經展開布局，目標奪回地方政權、擴大議會席次；本屆民眾黨板橋立委候選人「Z9神龍」吳達偉也悄悄在臉書打起廣告。國民黨方面市長侯友宜依然以市政為主，市黨部則仍以本月22日全台串連反萊豬遊行為重心。

民進黨新北市黨部從主委何博文上任以來，有步驟地在各區設立聯絡處，9月中旬中和設立第1個聯絡處開始，到本月8日已先後在林口、八里、鶯歌和樹林設點。另外，也辦壘球賽聯絡感情，聲援高雄市長補選，更爭取黨員入黨，如最近就號召認同民進黨理念者加入，年底前完成入黨程序，就贈送「2020行動改變新北」紀念悠遊卡1張。

國民黨在新北雖早有各區黨部，但動員情況不明顯，僅有零星活動。目前全黨重心放在反萊豬大遊行上，雖有人建議比照服貿事件發起公民不服從，抵抗萊豬進口，但國民黨似乎不在意。

上次參選新北立委落敗的民眾黨吳達偉廣告今天起在臉書出現，以「新北一哥」自許，並標註「深蹲救台灣」，部分支持者希望他多發出一點聲音，還有人勸進他乾脆直接參選新北市長。

而最近陷入黨主席風波的時代力量，在新北雖遠比民眾黨有組織，但今年以來先後受到成員退黨、辭黨主席風波影響，主力黃國昌又未選立委，明顯受到影響。