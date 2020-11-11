台美經濟對話將登場 蔡總統：我們國際盃不是紙上談兵
台美今天共同宣布首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）訂於11月20日在華府及台北兩地同時舉行。蔡英文總統上午出席經濟日報主辦「2020能源願景高峰論壇」致詞時表示，這不僅象徵台美關係的進步，也「證明了我們『國際盃』不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。」
蔡總統今天致詞內容聚焦在政府近年來推動的能源轉型成績，不過，在致詞後段，也回應「台美經濟繁榮夥伴對話」。
蔡總統說，今天早上，政府也和美方共同宣布，首屆的「台美經濟繁榮夥伴對話」，將在11月20日在台北和華府同步展開，能源與基礎建設也將是雙方討論的重要議題。
蔡總統指出，「這不僅象徵台美關係的進步，也證明了我們『國際盃』不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。」
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