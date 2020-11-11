影／議員逼問吃萊豬？林右昌：我愛用國貨只吃國產豬

基隆市議員何淑萍今天在議會總質詢時，詢問市長及官員會不會買進口萊豬？市長林右昌回答，「我愛用國貨，只吃國產豬，不會買萊豬」。

何淑萍先問現場出席備詢的市長和局處首長「大家會去買進口的萊豬嗎？」現場沒有任何一個人舉手，何淑萍再問「那我買5公斤進口的萊豬送給大家，大家會和家人新友分享來吃嗎？」現場也是一樣沒有人舉手。

林右昌起身回答說，「我愛用國貨，只吃國產豬」，萊豬的事情和有錢沒錢沒有關係，進口豬肉也和有錢沒錢沒有關係，加拿大豬是又好又便宜，比美國使用萊劑的豬還要便宜。

何淑萍接著表示，「你愛用國貨，那其他人不愛國嗎，蔡總統不愛國嗎，她為何不讓豬農好好養豬」。何淑萍指她自己也比較喜歡愛用國貨，日本、韓國也多吃自己的豬牛，既然市長也說只吃國產豬，那為何要進口？

林右昌表示，今天這個萊豬不是政府要去進口萊豬來賣給國人，而是一個市場機制，「如果你問我，我愛用國貨，不會買萊豬」。