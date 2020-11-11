傳搶曝光不合？ 黃珊珊、蔡炳坤同框受訪：副副得正

今天有周刊報導，民眾黨主席、台北市長柯文哲的市府黨政團隊，正面臨接班角力，2位副市長黃珊珊、蔡炳坤傳為搶曝光不合說。台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤今天同框受訪，黃珊珊說，她與副市長蔡炳坤每天都在溝通，坐在旁邊一整年，局處誤會都可解決。蔡炳坤也表示，他與黃珊珊副市長「副副得正」。

對於兩位副市長是否因行程活動搶曝光不合，傳出有局處辦活動，只邀黃珊珊，卻沒邀蔡炳坤，讓蔡不爽。蔡炳坤說，她跟黃珊珊辦公室就「住」在對面，他們的互動非常多，黃有她的專業，他也有自己的專長，本來就合作愉快。

蔡炳坤說，市府各有分工，大家是將分內工作做好，這是理所當然。由於黃珊珊是民代出身，對地方熟悉，所以當他負責的局處太多，活動多到跑不了，就會主動請黃珊珊看能不能幫忙？甚至還有的活動，他去了，也會邀請黃珊珊一同出席，因為黃對地方熟，有時候副副得正。

蔡炳坤說，這是市府首長合作比較新的模式，各局處可能沒有遇到這種新的模式，所以需要磨合，但過去這段時間，她與黃珊珊副市長辦公室的磨合會越來越順利，也會越來越好。

由於黃珊珊準備2022北市長選舉，爭取曝光是否有助2022選戰？黃珊珊表示，「我們都在讀書。」黃說，市政行程本來就是她的工作，她沒有當成選舉曝光的機會，而是工作應該盡的職責。

至於蔡炳坤是否將參選2022台中市長選舉？蔡表示，到目前為止，還沒有這樣的打算。

蔡炳坤說，北市政經過這六年，現在市府要展現各種成果，讓民眾了解做了什麼，也會從中檢討，未來兩年還要做什麼？市政活動都與選舉無關。

黃珊珊也提到，她到北市府已經一年，市府同仁一同分工，每天與市長討論兩、三個小時市政，局處同仁都有很多天馬行空意見，討論之後才形成政策，這才是進步城市。至於她跟副市長蔡炳坤，黃說，她們每天都在溝通，坐在旁邊已經一整年，局處有誤會都可以解決。