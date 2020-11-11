快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談拜登人生曲折 陳水扁：能不一掬同情之淚的幾希矣！

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
美國總統當選人拜登。 美聯社
美國總統當選人拜登。 美聯社

前總統陳水扁今天再談美國總統當選人拜登，以拜登人生中親人死別的哀痛表示，不管你你喜不喜歡拜登，當你知道拜登的曲折人生悲慘故事，能不一掬同情之淚的幾希矣！

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 完整開票專區

陳水扁在臉書談及拜登的人生。拜登30歲選上聯邦參議員6個星期，太太載3個小孩去買聖誕節禮物，一場車禍奪走太太和13個月女兒的寶貴生命，倖存的孩子是給拜登活下去的動力；為了照顧二個年幼小孩，他從德拉瓦搭火車去華府開會，來回4個小時，36年如一日，只為了晚上給孩子道晚安，一早起來再給他們一個吻。

拜登中年罹患腦瘤，走過手術成功率只有50%的地獄之路；副總統任内，雙胞胎大兒子博46歲時死於腦癌，博臨終前告訴拜登：「爸爸，答應我，繼續前進，不要停歇！」2016年退出總統初選的拜登，78歲這一年再站起來參選總統。

拜登 陳水扁

延伸閱讀

吉兒·拜登 從第二夫人到第一夫人

陳水扁：拜登年齡創紀錄 鼓舞全世界很多資深公民

菅義偉拜登可能12日通熱線 建立互信關係

拜登上台對非政策如何發展？ 各國專家看法分歧

相關新聞

挺中天？柯文哲嗆蔡政府：三民自跟中天一樣標準就好

台北市長柯文哲今天應北市議員羅智強邀請，一大早同搭乘刊登「捍衛新聞自由」廣告的20路公車。柯文哲忍不住再嗆蔡政府，「當年...

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與柯拉克對談

美國國務卿龐培歐10日宣布，國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach，前譯克拉奇）本月20...

選戰帶來疫戰 學者分析：挺川普州有三倍新冠染疫風險

美國總統大選已告一段落，民主黨拜登宣布勝選，共和黨的現任總統川普宣稱將展開法律大戰，但其實美國選戰期間，病毒傳播大戰早已...

台美經濟對話將登場 蔡總統：我們國際盃不是紙上談兵

台美今天共同宣布首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partner...

影／議員逼問吃萊豬？林右昌：我愛用國貨只吃國產豬

基隆市議員何淑萍今天在議會總質詢時，詢問市長及官員會不會買進口萊豬？市長林右昌回答，「我愛用國貨，只吃國產豬，不會買萊豬...

我國主動開放萊豬？蘇揆：沒有說我們要賣人家不能進來

民進黨立委高嘉瑜日前質詢時質疑，開放萊豬進口是由我方主動決定，而不是美國要求。行政院長蘇貞昌今天表示，和世界各國貿易是互...

WHA友邦為台發聲遭阻 蘇貞昌：激起更多友台仗義執言

WHA大會第二天，美日及友邦共11國接力為台灣發言，委員會主席竟以與議程無關為由，在友邦發言時2度直接「卡畫面」。行政院...

傳搶曝光不合？ 黃珊珊、蔡炳坤同框受訪：副副得正

今天有周刊報導，民眾黨主席、台北市長柯文哲的市府黨政團隊，正面臨接班角力，2位副市長黃珊珊、蔡炳坤傳為搶曝光不合說。台北...

談拜登人生曲折 陳水扁：能不一掬同情之淚的幾希矣！

前總統陳水扁今天再談美國總統當選人拜登，以拜登人生中親人死別的哀痛表示，不管你你喜不喜歡拜登，當你知道拜登的曲折人生悲慘...

蔡其昌：不用為留名推蔡習會 8年沒政績者才需歷史定位

蔡習會近來引起討論。立法院副院長蔡其昌表示，蔡英文總統不須為了歷史留名去蔡習會，守住中華民國的主權、立場就是蔡英文總統的...

台美經濟繁榮夥伴對話20日舉行 外交部：重大里程碑

外交部今天表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partner...

聲量輾壓蔣萬安、黃珊珊 陳時中稱受疫情影響無關選舉

輝瑞／BNT新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力達九成，美國有望今年底開打；但專家認為我國恐怕只能爭取到兩、三百劑，最快要明年...

熱門新聞

最新人口統計出爐！今年新生兒人數恐跌破17萬人

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

美帶台灣回WHO？柯文哲：當初攻擊譚德塞是戰略錯誤

輝瑞／BNT疫苗今年底開打 專家：台明年下半年才打得到

影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。