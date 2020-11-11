談拜登人生曲折 陳水扁：能不一掬同情之淚的幾希矣！

前總統陳水扁今天再談美國總統當選人拜登，以拜登人生中親人死別的哀痛表示，不管你你喜不喜歡拜登，當你知道拜登的曲折人生悲慘故事，能不一掬同情之淚的幾希矣！

陳水扁在臉書談及拜登的人生。拜登30歲選上聯邦參議員6個星期，太太載3個小孩去買聖誕節禮物，一場車禍奪走太太和13個月女兒的寶貴生命，倖存的孩子是給拜登活下去的動力；為了照顧二個年幼小孩，他從德拉瓦搭火車去華府開會，來回4個小時，36年如一日，只為了晚上給孩子道晚安，一早起來再給他們一個吻。

拜登中年罹患腦瘤，走過手術成功率只有50%的地獄之路；副總統任内，雙胞胎大兒子博46歲時死於腦癌，博臨終前告訴拜登：「爸爸，答應我，繼續前進，不要停歇！」2016年退出總統初選的拜登，78歲這一年再站起來參選總統。