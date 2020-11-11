蔡其昌：不用為留名推蔡習會 8年沒政績者才需歷史定位

蔡習會近來引起討論。立法院副院長蔡其昌表示，蔡英文總統不須為了歷史留名去蔡習會，守住中華民國的主權、立場就是蔡英文總統的歷史定位。他還說，只有八年沒政績的人，才需要最後來個歷史定位。

蔡其昌今接受廣播專訪，被問到蔡英文總統是否會為了歷史留名想要蔡習會，蔡其昌表示，蔡英文是中華民國總統，已經歷史留名。現在是故總統蔣介石以來台美關係最好的時候，這都是歷史定位；很多改革別人不敢做、前總統馬英九不敢做，蔡英文也做了、也改了；在這麼危險的時候表現的不卑不亢，我方也不想挑釁對岸，務實、理性把兩岸處理好，守住中華民國主權、立場，就是蔡英文的歷史定位，還需要什麼歷史定位。

蔡其昌說，需要歷史定位的人，就是八年都沒政績，才須要最後來個歷史定位。主持人提到，有些人想要拿和平獎，蔡其昌也立刻接話，「就是這種人會被丟鞋子」。

談到美選，蔡其昌說，美國思惟是美國整體利益考量，台灣在其中扮演什麼角色，對我國最有力，是蔡英文政府整理一貫思維，兩岸關係處理上，美國人不喜歡衝突，我方也維持一定程度理性，不斷釋出善意，哪怕對方態度惡質，我方不想成為台海東海衝突的引爆者。

蔡其昌說，美國內部選舉確實會對國內有些衝擊，但只要美國主軸不變--他也認為美國主軸不會改變，因為供應鏈區域化、重新洗牌調整，中國不再是全球製造中心、會分散到全球各地，這個轉變不會因為誰當選就改變。他說，美國思維沒有改變，但是不同人上台，有不同做法，拜登不大會像川普一樣，動不動很爆衝、行為決策上表達方式很直接，未來拜登的做法上要持續觀察。他也強調，拜登與民進黨、國民黨兩黨都有很多好朋友，他也看過當前我國國家重要高層與拜登合照的照片，但這不是誰與誰結拜的問題。