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台美經濟繁榮夥伴對話20日舉行 外交部：重大里程碑

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」訂於11月20日在華府及台北兩地同時舉行，美方將由國務院次卿柯拉克(中)主談，圖為柯拉克9月時訪台，在台北賓館和外交部長吳釗燮(左)會面的照片。圖/外交部提供
外交部表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」訂於11月20日在華府及台北兩地同時舉行，美方將由國務院次卿柯拉克(中)主談，圖為柯拉克9月時訪台，在台北賓館和外交部長吳釗燮(左)會面的照片。圖/外交部提供

外交部今天表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）訂於11月20日在華府及台北兩地同時舉行，這次對話是台美經濟關係的重大里程碑，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、更廣泛的合作，外交部期待與相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係。

外交部表示，這次對話美方將由國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach，前譯克拉奇）主談，我方則由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，將在台北以視訊方式同步參與討論。

外交部表示，美國國務院亞太助卿史達維（David Stilwell）8月底宣布將成立台美經濟暨商業對話後，台美雙方在9月柯拉克訪台期間，曾就正式啟動這項對話的相關細節交換意見。經過密集磋商，雙方決定就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。

外交部 國務院 台美關係

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