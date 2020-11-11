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聲量輾壓蔣萬安、黃珊珊 陳時中稱受疫情影響無關選舉

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
陳時中今赴立院備詢。記者楊雅棠／攝影
陳時中今赴立院備詢。記者楊雅棠／攝影

輝瑞／BNT新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力達九成，美國有望今年底開打；但專家認為我國恐怕只能爭取到兩、三百劑，最快要明年下半年才能施打。對此，衛福部長陳時中表示，「不會是這樣的狀況」，會加快腳步採購疫苗，並保留選擇權。

立法院社會福利及衛生環境委員會今明兩天再度審查萊豬相關行政命令，陳時中今赴立院備詢。對於明年首季是否就能買到新冠肺炎疫苗，陳接受堵訪時不說死，僅說所有疫苗時程沒有明確的答案，會盡快加速腳步。

而對於工商界殷殷期盼的「經濟泡泡」，已有某外商電子業老闆率隊來台投資考察三天；其他國家如新加坡也想與我國建立經濟泡泡。

「要合作我們都歡迎」，但陳時中說，跟經濟部討論過很多種樣態，首先是主管單位需做必要性審核，衛福部則協助防疫計畫的審核和進行，將以這樣的方向進行經濟泡泡。

2022北市長選舉各陣營積極布局，根據最新網路生量數據，陳時中以74.27％輾壓蔣萬安20.93％和黃珊珊4.8％。陳時中對此表示，聲量根據疫情不同而有高低，跟未來選舉沒有關係。

陳時中 新冠疫苗

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