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羅柯同盟？羅智強：選舉同盟言之過早
台北市議員羅智強今天與市長柯文哲一同搭乘新聞自由公車上班，外界關注，是否「羅柯同盟」？羅智強表示，今天他與柯文哲是羅柯同車，非羅柯同盟。他個人規劃，2022北市長選舉，他會參加國民黨內初選，但若其他同志勝出，他也會全力支持。
羅智強表示，對於外界喊出羅柯同盟，若是在2022的台北市長選戰，他個人規劃是參加黨內初選，所以羅柯同盟的議題，若2022選舉要與柯文哲同盟，就是民眾黨不推派人選，支持國民黨。不過未來與柯文哲的選舉同盟，恐言之過早。
羅智強說，他與柯文哲很多議題都可以同盟，包括印花稅、新聞自由等意圖，他與柯文哲都有一致看法，尤其面對中央執政濫權，台灣需要制衡者同盟，但所謂的同盟是用什麼樣角度？若是用制衡的同盟、推動市政進步同盟，都很好，不過未來的選舉同盟，恐言之過早。
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