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團隊接班角力內鬥？柯文哲大笑：甄嬛傳看太多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於柯團隊再度爆出內鬥說，柯文哲今天表示，「甄嬛傳看太多」。記者曾原信／攝影
對於柯團隊再度爆出內鬥說，柯文哲今天表示，「甄嬛傳看太多」。記者曾原信／攝影

今天有周刊報導，民眾黨主席、台北市長柯文哲的市府黨政團隊，正面臨接班角力，除柯文哲將市府發言體系、輿論空戰，全權交由發言人陳智菡負責；2位副市長黃珊珊、蔡炳坤也傳出搶曝光不和說，對於柯團隊再度爆出內鬥說，柯文哲今天表示，「甄嬛傳看太多」。

周刊報導，柯文哲團隊正面臨接班角力、與權力核心重整的挑戰，包括柯文哲心腹蔡壁如轉戰立院後，柯市府團隊爆出權力內鬥，傳出有局處辦活動，只有邀黃珊珊，卻沒邀蔡炳坤，讓蔡不爽。

另外，市府發言體系全權交由發言人陳智菡負責，甚至還傳出，柯文哲私下曾說：「她就負責當我的林錦昌！」連「學姐」黃瀞瑩也乾脆淡出發言系統，轉進黃珊珊辦公室。不過對於市府內鬥的說法，柯文哲先是大笑，沒有回應，直言「甄嬛傳看太多」。

柯文哲 黃珊珊 陳智菡

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