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小編被抓包 柯文哲狠酸蘇貞昌了不起：另一種心平氣和
台北市長柯文哲今天一早與北市議員羅智強搭乘「捍衛新聞自由廣告」公車上班。對於行政院長蘇貞昌的小編被直擊，在立法院議場製作攻擊國民黨立委、及指控媒體造假的網路梗圖，柯文哲今天狠酸蘇貞昌，「真的是心平氣和，另外一種心平氣和，了不起。」並諷刺蘇「修養好，也不用出來道歉。」
對於中天關台爭議，媒體問柯文哲說，到目前為止，蔡英文總統都沒有出來表態？一旁的羅智強表示，「前總統陳水扁已經代表小英總統表態了」，柯還是沒回應，只說「陷入一片沉默、心平氣和」。
媒體追問，是否代表蘇貞昌太不心平氣和，柯文哲只回「嗯」，柯還是一句「心平氣和、莫忘初衷，我們還是要不斷提醒自己。」
柯文哲說，他只是挺新聞自由，就被貼標籤是「中共同路人」，羅智強回，若柯文哲是中共同路人，那陳水扁、呂秀蓮、游盈隆等出來講話的都是中共同路人，中共同路人變多了。
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