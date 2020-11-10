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台灣被拒世衛門外 藍：政府應避免大內宣專注對外投資

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

世界衛生大會昨天復會，討論對新冠疫情的全球防疫措施。國民黨表示，中華民國政府再次地被拒於門外，無法取得觀察員地位，甚至連邀請我方政府出席的議案亦未出現在世衛大會的議程中，令人感到無奈與氣憤。國民黨說，雖然參與世衛組織之路暫行不通，但蔡政府應避免專注於對內宣傳，而應對外投資更多的時間與精力。

國民黨指出，世衛組織多數會員國的「政治決定」，不只置台灣2300萬人民於危險，也阻擋了我國與世界分享防疫經驗的機會。正如世衛大會的國際衛生條例第三條所述，「本條例的執行應以其廣泛適用以保護世界上所有人民不售疾病國際傳播之害的目標為指導」，國民黨呼籲世衛組織及其成員政府應遵照上開條例行事，實踐普世適用的最高原則。

國民黨強調，世衛組織不宜遷就中共片面說法與主張，應以維護全球人類的整體健康權為行動圭臬，世衛組織屢次排除我方參與的決定，只會讓台灣人民對於中共當局更加反感，更難促成一個穩定且具建設性的兩岸關係。

國民黨也強調，過去執政時期得以有意義參與世衛大會，顯然與兩岸之間存在政治對話基礎以及基本政治互信有關，而民進黨於2016年5月執政後，也隨即派團參與世衛大會，表示蔡英文總統知道箇中緣故，希望蔡英文總統正視此一事實與未來的可行性，務實處理我國國際參與，不要讓國際空間愈來愈窄。

國民黨表示，雖然參與世衛組織之路暫行不通，但蔡政府應避免專注於對內宣傳，而應對外投資更多的時間與精力，以符合國際政治與商業常規的方式，設法盡快為臺灣人民取得新冠疫苗。

另外，中華民國長期以來被排除在由東協十國與日本、南韓、中國大陸、紐西蘭、澳洲所組成《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）之外，國民黨指出，前述協定極可能將在本月15號簽訂，蔡總統及其國安、經貿團隊必須面對現實，誠實以對，不能僅以參加無法律拘束力、較鬆散的亞太經濟合作組織（APEC）為滿足；同時，蔡總統必須向國民交代無法參加前述協定所引起的各項衝擊，以及可行的替代方案與實現時程，以發展一個多邊且實際有益的經貿合作網絡。

國民黨 蔡英文

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