司法院新人事 高金枝接任台中高分院院長

朱立倫到大學演講，少人關心他演講要說什麼，因為大家有興趣的還是他要不要再選總統，聰明的朱立倫其實也很清楚，他不急著滿足外界好奇，持續跑公開行程，對2024年大位，保持微溫的熱度與聲量，或許這就是朱立倫口中「拜倫路線」。

2020-11-10 19:09