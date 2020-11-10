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司法院新人事 高金枝接任台中高分院院長

中央社 / 台北10日電

司法院人事審議委員會今天決議通過多項人事案，台中高分院院長由最高法院法官高金枝接任，而曾承審前總統馬英九洩密案的法官唐玥則通過試署審查。

原台中高分院院長李伯道4日接任懲戒法院院長，遺缺由高金枝接任。唐玥在台北地院刑事庭法官期間，曾判馬英九無罪，法律見解引起外界側目，她後來轉任台北地院民事庭法官，去年通過候補審查，今天再通過試署審查，成為實任法官，獲得憲法保障的終身職。

人審會今天決議如下：

一、調派最高法院法官高金枝為台灣高等法院台中分院法官兼院長。

二、台北地方法院試署法官唐玥、宋雲淳、李陸華、郭思妤、李子寧、陳筠諼；新北地方法院試署法官莊哲誠；新竹地方法院試署法官王凱平、江宜穎；苗栗地方法院試署法官劉奕榔、魏正杰；台中地方法院試署法官湯有朋；南投地方法院試署法官丁婉容；彰化地方法院試署法官胡佩芬；雲林地方法院試署法官蘇珈漪；嘉義地方法院試署法官盧伯璋；高雄地方法院試署法官姚億燦、陳鑕靂、鄭珮玟；橋頭地方法院試署法官王奕華；屏東地方法院試署法官程耀樑；花蓮地方法院試署法官粘柏富、陳裕涵、鍾志雄；基隆地方法院試署法官李岳、謝昀芳，試署成績均經審查及格。

三、新北地方法院候補法官黃杰、士林地方法院候補法官林靖淳、台南地方法院候補法官陳貽明、高雄地方法院候補法官林于心，候補成績均經審查及格。

四、同意發給智慧財產法院法官林欣蓉稅務類型專業法官證明書。

同意發給台中高等行政法院法官張升星、台灣高等法院法官陳文貴、新北地方法院法官李政達行政訴訟類型專業法官證明書。

同意發給台北地方法院法官陳彥君、新北地方法院法官潘曉玫民事智慧財產類型專業法官證明書。

同意發給台北地方法院法官蘇珍芬刑事智慧財產類型專業法官證明書。

同意發給台中地方法院法官兼庭長陳學德稅務及行政訴訟類型專業法官證明書。

同意發給台中地方法院法官兼庭長吳幸芬少年類型專業法官證明書。

台灣高等法院 司法院

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