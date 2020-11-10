時力新主席 陳椒華：將結合黨部、黨團發揮加乘效果

時代力量立委陳椒華將接任時代力量新任黨主席，時力表示，確定接任時間將另行公告。陳椒華表示，會將自己在立院對議題的掌握與黨部工作結合，發揮一加一大於二的效果；且將深化前任黨主席高鈺婷的黨內改革，帶領時代力量實踐創黨時的共同理想，「成為一個行動的政黨，哪裡有不公不義，就站在改革前線，跟人民一起奮鬥，共創屬於人民的新時代」。

陳椒華從事環境保護運動起家，2011年還疑似因為長期反對東山永揚掩埋場、參與南台灣水資源保育及電磁波公害等環保議題，遭到二名黑衣男攻擊導致受傷，但其後仍不改其志；今年初進入立院後，也繼續關注環保議題，持續打響「環保鐵娘子」稱號。

陳椒華說，台灣民主運動發展歷程，經過許多前輩的努力，才有今天成果，每一個時代都有社會面對、解決的問題，時代力量是在反媒體壟斷、服貿協議等公民運動浪潮中成立政黨，希望可以凝聚社會改革的能量，讓台灣社會變得更好；然而時代力量是一個年輕的政黨，需要學習、反省、改進，屢屢遭遇困境與挑戰，是必須勇於面對的課題。

陳椒華指出，接任黨主席對自己一個政治素人來說，是一個非常重大的責任，但為了時代力量更加茁壯，成為善盡監督政策、守護國家主權、促進社會永續發展的政黨，自己接受了決策小組的決議，擔任黨主席職務；雖然參政經驗很資淺，不過願意接受各界的指教、善盡溝通的工作，也會用多年來監督汙染、水資源保育等議題上的態度，認真處理黨務，善盡責任至下屆決策委員選舉完成、推任新主席。