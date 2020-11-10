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時力黨主席出爐！陳椒華接任新黨魁
時代力量稍早發布新聞稿表示，由黨籍立委陳椒華接任新任黨主席，任期將到明年2月底。
時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選；時力8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，任期到明年2月28日；高鈺婷在11月3日閃辭黨主席後，今天時力決策會開會決議，推舉陳椒華接任黨主席；黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。
時代力量黨章明定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選。此外，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。
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