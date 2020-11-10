兒少安置業務未確實改善 陳時中赴監院接受監委質問

監察院今天表示，監委王幼玲、田秋堇去年2月已針對兒少安置業務相關問題糾正衛福部，但衛福部對糾正事項，雖有部分改善，卻未根本解決，故根據監察法第25條規定，在5日請衛福部陳時中部長、政務次長李麗芬等人至監察院辦理質問。

監院表示，去年糾正衛福部內容包括兒少安置等需要高度人力投入議題，但目前兒少安置業務仍以服務個案數計算委託經費，不符成本，且補助部份人事經費杯水車薪，工作人員招募困難，安置機構無以為繼。監院指出，國家應承擔照顧弱勢兒少的工作，卻因為要節省成本，轉嫁責任給委外補助團體。

5日會中，多位監委指出，強制安置的兒少多遭遇重大困境，人生起步即較其他兒童更為坎坷，有複雜多重的需求，需要高密度及專業支持，兒少機構已是他們最後的安置場所，照顧這些弱勢兒少是政府法定職責；且衛福部有必要重新計算安置的合理成本、依照安置兒少不同的照顧需要，建立分級、分類制度，確立機構的照顧能量，建立應有的照顧標準。

陳時中回應，社福業務是地方自治事項，會在公私協力、地方及中央合作的精神下，重新檢視安置成本，並對有多重需求、困難照顧的兒少建立分級、分類制度。監委則說，會持續追蹤衛福部改善進度。