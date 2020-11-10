快訊

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮基層選舉罷免案接二連三 年底前將辦三場投票

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣選委會公告金治雄、連一龍罷免成案，將於12月12日投開票。記者王燕華／攝影
花蓮縣選委會公告金治雄、連一龍罷免成案，將於12月12日投開票。記者王燕華／攝影

花蓮縣罷免案又添兩椿，繼日前富里鄉長陳榮聰罷免成案、將於11月28日投票後，秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的罷免案，經查對身分確定超過法定連署人數，縣選委會已公告成案，將於12月12日投票。依照規定，只要該選區選舉人數4分之1以上投票、贊成多於反對，就通過罷免。

依照選罷法規定，罷免案的成立應有原選舉區選舉人總數百分之10以上人數連署。縣選委會本月6日公告，景美村長金治雄選區選舉人總數1646人，罷免案連署人數253人，經查對依法刪除70人，符合規定183人，超過法定連署人數165人；鄉民代表連一龍為秀林鄉代表第一選區，選舉人數6063人，罷免案連署963人，查對身分後依法刪除245人，符合規定718人，超過法定連署人數607人，依法宣告罷免案成立。

縣選委會今天表示，這3案中，陳榮聰罷免案投票日為11月28日；金治雄與連一龍的罷免案一起舉辦，12月12日投開票。依照規定，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。罷免案若通過，富里鄉長、景美村長將辦補選，鄉民代表部分因為該選區缺額未達2分之1，不辦理補選。

金治雄和連一龍因為與地方團體對於在布拉旦遊客中心場地擺攤意見分歧造成爭議，引發部分鄉民不滿，發起罷免連署並成案，但也有鄉民對兩人表達支持。對於面臨罷免，連一龍受訪時表示相信選民會還他清白和公道；金治雄強調自己持續在基層努力。

罷免 投票

延伸閱讀

花蓮萬里溪水漲 泡湯遊客困沙洲

新店明城里長楊基生被發動罷免進第2階段 8天達標三分之二

7遊客受困花蓮萬里溪沙洲 驚險一夜被救脫困

罷免陳致中今二階送件 預計先送2萬9千份

相關新聞

沙烏地阿拉伯新任駐台代表抵台 外交部表示歡迎

外交部亞西及非洲司副司長李雅萍今天表示，沙烏地阿拉伯新任駐台代表艾德爾（Adel Al Thaidi）來台履新，已於10...

兒少安置業務未確實改善 陳時中赴監院接受監委質問

監察院今天表示，監委王幼玲、田秋堇去年2月已針對兒少安置業務相關問題糾正衛福部，但衛福部對糾正事項，雖有部分改善，卻未根...

花蓮基層選舉罷免案接二連三 年底前將辦三場投票

花蓮縣罷免案又添兩椿，繼日前富里鄉長陳榮聰罷免成案、將於11月28日投票後，秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的罷免案...

國民黨民調指民眾憂治安差 民進黨：誘導式民調帶風向

國民黨今天再發布民調，指高達48.9%民眾認為台灣治安環境比以前更差，認為更好的僅13.6%，在受訪的泛綠民眾中也有35...

2020失之交臂 朱立倫：網紅文化像潮水來得快去也快

國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，談到前陣子的流行語「芒果乾」（亡國感），他認為這是典型的網紅語言，也就是選舉語言，...

川普是瘋狗？柯文哲：我又失言了

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員戴錫欽問柯文哲有關選舉議題，他問柯，曾說過「瘋狗才衝得贏。」柯文哲說，「我是在講川普...

影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

人權公約施行監督聯盟與多名朝野立委於今天(10日)共同舉辦「立法院設立人權委員會，邁向人權新境界」聯合記者會，呼籲立法院...

美帶台灣回WHO？柯文哲：當初攻擊譚德塞是戰略錯誤

世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但台灣仍未獲邀請，外交部與衛福部改以線上防治會議方式，邀國際學者、專家討論，積極...

台灣疫苗取得不易？ 柯文哲：意料中的事

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech聯手研發新冠疫苗傳捷報，第3期臨床試驗顯示，保護效力高達90%。...

民團與部分朝野立委推動立院設立人權委員會

人權公約施行監督聯盟今天與跨黨派立委共同呼籲，希望立法院設立人權委員會，成立人權審議機制，確保未來修法或立法過程中，法案...

「藍白合」蔣萬安搭配黃珊珊？柯文哲：選前半年再討論

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員戴錫欽、李柏毅問柯，誰是台北市長接班人？並問柯，立委蔣萬安搶配副市長黃珊珊比較能勝選...

學者陳仁宜肯定川普 期許拜登挺台入世衛

美國大選後美台關係如何變化，史丹佛大學胡佛研究所學者陳仁宜期許拜登持續強調台灣是民主的典範、擁有完善政府治理和法治，並全...

熱門新聞

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群！ 將根本改變疫情

孫大千：美中貿易「戰爭」將變「競爭」 兩岸戰雲緩解

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

拜登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

WHA台灣參與提案上演「2對2辯論」 友邦猛攻遭陸反對

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。