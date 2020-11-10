花蓮基層選舉罷免案接二連三 年底前將辦三場投票

花蓮縣罷免案又添兩椿，繼日前富里鄉長陳榮聰罷免成案、將於11月28日投票後，秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的罷免案，經查對身分確定超過法定連署人數，縣選委會已公告成案，將於12月12日投票。依照規定，只要該選區選舉人數4分之1以上投票、贊成多於反對，就通過罷免。

依照選罷法規定，罷免案的成立應有原選舉區選舉人總數百分之10以上人數連署。縣選委會本月6日公告，景美村長金治雄選區選舉人總數1646人，罷免案連署人數253人，經查對依法刪除70人，符合規定183人，超過法定連署人數165人；鄉民代表連一龍為秀林鄉代表第一選區，選舉人數6063人，罷免案連署963人，查對身分後依法刪除245人，符合規定718人，超過法定連署人數607人，依法宣告罷免案成立。

縣選委會今天表示，這3案中，陳榮聰罷免案投票日為11月28日；金治雄與連一龍的罷免案一起舉辦，12月12日投開票。依照規定，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。罷免案若通過，富里鄉長、景美村長將辦補選，鄉民代表部分因為該選區缺額未達2分之1，不辦理補選。

金治雄和連一龍因為與地方團體對於在布拉旦遊客中心場地擺攤意見分歧造成爭議，引發部分鄉民不滿，發起罷免連署並成案，但也有鄉民對兩人表達支持。對於面臨罷免，連一龍受訪時表示相信選民會還他清白和公道；金治雄強調自己持續在基層努力。