國民黨民調指民眾憂治安差 民進黨：誘導式民調帶風向

國民黨今天再發布民調，指高達48.9%民眾認為台灣治安環境比以前更差，認為更好的僅13.6%，在受訪的泛綠民眾中也有35.4%認為治安更壞。其中對於行政院長蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意。民進黨則反批國民黨以誘導式民調製造民意，誤導視聽，不願理性討論國家重大議題，滿腦子只想政治批鬥，有失一個民主國家政黨該有的專業與格調。

民進黨發言人顏若芳指出，昨天國民黨稱美國總統大選底定，有六成民眾盼暫緩美豬進口，但問卷內文充滿誘導，讓受訪者的意見受到扭曲，更離譜的是美國總統大選直到8日，拜登才宣布勝選，卻在5至6日超前部署製造民意，違反基本統計原則，國民黨竟好意思一再拿出失真、不被採信的民調開記者會，國民黨主席江啟臣本身就是政治系教授，國民黨拿出這種民調，真不知專業何在。

顏若芳表示，國民黨要胡亂指控別人之前，是不是該要先向國人道歉，立法院國民黨黨團至今已經是第八度無理杯葛蘇貞昌依法到立院做施政報告，造成立法院議事空轉，若按照2015年國民黨立委賴士葆曾說：「立法院一年支出35億3千多萬元預算，平均1天1000萬元左右」，國民黨八次的無理杯葛，到底浪費多少台灣納稅人的民脂民膏呢？

顏若芳說，國民黨的無理杯葛除了造成台灣人民稅金浪費，也因此致使國家重大計畫與建設，包括前瞻基礎建設二期、防疫及各項攸關民生的政府預算，因而持續停擺，嚴重阻礙國家前進的腳步。為了台灣政黨政治能正常的發展，呼籲國民黨應停止政治操作，與其花錢做誘導式民調帶風向，不如回歸理性討論，共同為國民和國家爭取最大利益。