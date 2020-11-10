2020失之交臂 朱立倫：網紅文化像潮水來得快去也快

國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，談到前陣子的流行語「芒果乾」（亡國感），他認為這是典型的網紅語言，也就是選舉語言，專門幫別人貼標籤、製造民粹和對立，最後變成不是極左就是極右的極端政治；但網紅文化也像潮水一樣，來得快也去得快，「大家都走極端，誰來認真為這個社會做事？」這是大家必須思考的。

朱立倫說，聽到芒果乾就真的會亡國嗎？其實大家只要堅定立場都不會亡國，「這是選舉語言、製造對立」。朱立倫說，典型的網紅語言，在幫人家貼標籤，製造民粹，讓極端政治變成網紅政治，民粹最有可能就是變成極端政治，不是極左就是極右，偏離中道理性，讓溫和、穩健的的力量漸漸不見。

朱立倫說，當民粹變成極端政治後，中道理性會被認為不夠精彩、辛辣，大家就不想聽。說白了，這種人好像不該站在台上，要夠辛辣、能講夠刺激語言的人才能成為未來國家的領導人。

朱提到，美國過去一個很有名的參議員，也選過總統，他在跟歐巴馬競選總統時曾說：「我們下一個要選出來的是一個政治家，還是一個明星？」後來不幸言中，演電視的明星成為美國的總統（指川普）。成能成為政治網紅就能成為大家的未來，網紅文化就像潮水一樣，來得很快可能也去的很快，大家都走極端，但誰來認真為這個社會來做事？這的確是大家要思考的。

朱立倫回憶，台灣第一代被抹黑抹黃選舉的就是他，他回憶自己在競選桃園縣長第二任時發生「非常光碟」事件，指他和某某媒體記者有一腿，但這位記者他卻沒見過，還說他和一個女記者在英國約會，他則跟法官說，自己從政以來還沒去過英國。這些讓人貼標籤做負面打擊就是網紅政治學。

朱立倫批評民進黨反核，卻每天在使用核能，這很荒謬，應該要先解決核廢考量核安的問題，這是理性對抗民粹的時代。他也說，許多時候凱道匯集幾十萬人在抗議，大家以為這是多數，但其實只是民意的少數，多數沉默、溫和的大眾，還是希望能夠成為穩定中道的力量。