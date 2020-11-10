沙烏地阿拉伯新任駐台代表抵台 外交部表示歡迎

外交部亞西及非洲司副司長李雅萍今天表示，沙烏地阿拉伯新任駐台代表艾德爾（Adel Al Thaidi）來台履新，已於10月28日抵台，入境後即依照我國防疫規定進行居家隔離14天，將於近日內結束隔離，正式展開工作。

李雅萍今天在例行記者會上表示，艾德爾曾派沙國駐紐約聯合國代表團一等秘書及沙國駐布魯塞爾大使館多邊關係組組長，也曾任非洲事務司助理司長，艾德爾在接奉駐台任令後拜會我駐沙烏地阿拉伯代表鄧盛平，雙方就未來工作方向深入交換意見，並表示將共同推動促進兩國在經貿、文化、教育、醫療與科技等各領域交流合作關係。

另外，李雅萍表示，我駐索馬利蘭代表處今年8月揭牌運作，外交部長吳釗燮與索馬利蘭外交暨國際合作部長穆雅辛（H.E. Yasin Hagi Mohamoud）簽署台索技術合作協定，正式啟動雙邊技術合作機制，由國合會設立「台灣駐索馬利蘭技術團」，透過技術團先遣人員的努力，技術團規劃11月下旬揭牌，以順利在明年初正式啟動農業、資通訊及醫療公衛等領域3項合作計畫。

李雅萍表示，目前駐索馬利蘭技術團設有團長1名及計畫人員3名，經過索國政府及我代表處人員協助，技術團已在索國首都哈爾格薩選定團務辦公室處址，同時著手積極推動「蔬果增產與品質提升計畫」、「政府電子化功能提升計畫」及「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」等合作計畫籌備工作。

李雅萍說，為促進台索雙邊醫衛互動，駐索馬利蘭代表處將11月定為台索醫療月，將於11月16日舉行「COVID-19防疫分享」及孕產婦計畫視訊會議，將由國合會及高雄醫學大學附設中和紀念醫院與索國衛生部及哈爾格薩總醫院等單位共同參與，分享我國防疫經驗及成果，展現及落實我國人道關懷精神。