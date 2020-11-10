快訊

苦澀的和平：烏克蘭內戰大換俘，屠殺48名示威者的「廣場暴警」獲釋

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙烏地阿拉伯新任駐台代表抵台 外交部表示歡迎

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部亞西及非洲司副司長李雅萍。記者徐偉真/攝影
外交部亞西及非洲司副司長李雅萍。記者徐偉真/攝影

外交部亞西及非洲司副司長李雅萍今天表示，沙烏地阿拉伯新任駐台代表艾德爾（Adel Al Thaidi）來台履新，已於10月28日抵台，入境後即依照我國防疫規定進行居家隔離14天，將於近日內結束隔離，正式展開工作。

李雅萍今天在例行記者會上表示，艾德爾曾派沙國駐紐約聯合國代表團一等秘書及沙國駐布魯塞爾大使館多邊關係組組長，也曾任非洲事務司助理司長，艾德爾在接奉駐台任令後拜會我駐沙烏地阿拉伯代表鄧盛平，雙方就未來工作方向深入交換意見，並表示將共同推動促進兩國在經貿、文化、教育、醫療與科技等各領域交流合作關係。

另外，李雅萍表示，我駐索馬利蘭代表處今年8月揭牌運作，外交部長吳釗燮與索馬利蘭外交暨國際合作部長穆雅辛（H.E. Yasin Hagi Mohamoud）簽署台索技術合作協定，正式啟動雙邊技術合作機制，由國合會設立「台灣駐索馬利蘭技術團」，透過技術團先遣人員的努力，技術團規劃11月下旬揭牌，以順利在明年初正式啟動農業、資通訊及醫療公衛等領域3項合作計畫。

李雅萍表示，目前駐索馬利蘭技術團設有團長1名及計畫人員3名，經過索國政府及我代表處人員協助，技術團已在索國首都哈爾格薩選定團務辦公室處址，同時著手積極推動「蔬果增產與品質提升計畫」、「政府電子化功能提升計畫」及「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」等合作計畫籌備工作。

李雅萍說，為促進台索雙邊醫衛互動，駐索馬利蘭代表處將11月定為台索醫療月，將於11月16日舉行「COVID-19防疫分享」及孕產婦計畫視訊會議，將由國合會及高雄醫學大學附設中和紀念醫院與索國衛生部及哈爾格薩總醫院等單位共同參與，分享我國防疫經驗及成果，展現及落實我國人道關懷精神。

外交部 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

外交部：駐索馬利蘭技術團下旬揭牌 啟動合作

立陶宛國策挺台捍衛自由 外交部：續推動雙邊關係

AIT遭機器人洗版攻擊？王鴻薇：外交部轉移押錯寶焦點

台灣參與案未列WHA議程 陸外交部：自取其辱

相關新聞

沙烏地阿拉伯新任駐台代表抵台 外交部表示歡迎

外交部亞西及非洲司副司長李雅萍今天表示，沙烏地阿拉伯新任駐台代表艾德爾（Adel Al Thaidi）來台履新，已於10...

兒少安置業務未確實改善 陳時中赴監院接受監委質問

監察院今天表示，監委王幼玲、田秋堇去年2月已針對兒少安置業務相關問題糾正衛福部，但衛福部對糾正事項，雖有部分改善，卻未根...

花蓮基層選舉罷免案接二連三 年底前將辦三場投票

花蓮縣罷免案又添兩椿，繼日前富里鄉長陳榮聰罷免成案、將於11月28日投票後，秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的罷免案...

國民黨民調指民眾憂治安差 民進黨：誘導式民調帶風向

國民黨今天再發布民調，指高達48.9%民眾認為台灣治安環境比以前更差，認為更好的僅13.6%，在受訪的泛綠民眾中也有35...

2020失之交臂 朱立倫：網紅文化像潮水來得快去也快

國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，談到前陣子的流行語「芒果乾」（亡國感），他認為這是典型的網紅語言，也就是選舉語言，...

川普是瘋狗？柯文哲：我又失言了

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員戴錫欽問柯文哲有關選舉議題，他問柯，曾說過「瘋狗才衝得贏。」柯文哲說，「我是在講川普...

影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

人權公約施行監督聯盟與多名朝野立委於今天(10日)共同舉辦「立法院設立人權委員會，邁向人權新境界」聯合記者會，呼籲立法院...

美帶台灣回WHO？柯文哲：當初攻擊譚德塞是戰略錯誤

世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但台灣仍未獲邀請，外交部與衛福部改以線上防治會議方式，邀國際學者、專家討論，積極...

台灣疫苗取得不易？ 柯文哲：意料中的事

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech聯手研發新冠疫苗傳捷報，第3期臨床試驗顯示，保護效力高達90%。...

民團與部分朝野立委推動立院設立人權委員會

人權公約施行監督聯盟今天與跨黨派立委共同呼籲，希望立法院設立人權委員會，成立人權審議機制，確保未來修法或立法過程中，法案...

「藍白合」蔣萬安搭配黃珊珊？柯文哲：選前半年再討論

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員戴錫欽、李柏毅問柯，誰是台北市長接班人？並問柯，立委蔣萬安搶配副市長黃珊珊比較能勝選...

學者陳仁宜肯定川普 期許拜登挺台入世衛

美國大選後美台關係如何變化，史丹佛大學胡佛研究所學者陳仁宜期許拜登持續強調台灣是民主的典範、擁有完善政府治理和法治，並全...

熱門新聞

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群！ 將根本改變疫情

孫大千：美中貿易「戰爭」將變「競爭」 兩岸戰雲緩解

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

拜登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

WHA台灣參與提案上演「2對2辯論」 友邦猛攻遭陸反對

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。