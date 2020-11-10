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影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

聯合報 / 記者 徐宇威 林雍琁 台北即時報導
朝野立委共同舉辦「立法院設立人權委員會，邁向人權新境界」聯合記者會，台灣基進立委陳柏惟發言時表示「在這裡抱歉，我沒有針對個人，我認為中國國民黨不應該參加這個委員會」，陳柏惟強調這是他個人意見，說完便快閃離開。記者徐宇威攝影
朝野立委共同舉辦「立法院設立人權委員會，邁向人權新境界」聯合記者會，台灣基進立委陳柏惟發言時表示「在這裡抱歉，我沒有針對個人，我認為中國國民黨不應該參加這個委員會」，陳柏惟強調這是他個人意見，說完便快閃離開。記者徐宇威攝影

人權公約施行監督聯盟與多名朝野立委於今天(10日)共同舉辦「立法院設立人權委員會，邁向人權新境界」聯合記者會，呼籲立法院設立人權委員會，未料台灣基進立委陳柏惟發言時表示「在這裡抱歉，我沒有針對個人，我認為中國國民黨不應該參加這個委員會」，陳柏惟強調這是他個人意見，說完便快閃離開。

陳柏惟離席，留下與會的各政黨立委面面相覷，場面相當尷尬，民眾黨立委賴香伶說不會評論陳柏維的言論，但要如何放下歧見、異中求同，才是大眾期待的人權願景；民進黨立委洪申翰則表示自己支持跨黨派立委參與，但可以理解陳柏維的心情。

雖然陳柏惟強調自己的言論不針對個人，但這對與會的國民黨立委李貴敏而言，幾乎是當眾洗臉，李貴敏表示陳柏惟的言論已經為此次人權推進的記者會留下汙點，她說陳柏惟說國民黨不應該參加立院人權委員會，這個說法本身就不尊重人權，因此假若這種態度持續，那麼這個人權委員會將無法達到設立的目的，李貴敏強調「當你學習尊重別人之後，你才有資格討論什麼叫做人權。」

人權 陳柏惟 國民黨

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