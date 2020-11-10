美帶台灣回WHO？柯文哲：當初攻擊譚德塞是戰略錯誤

世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但台灣仍未獲邀請，外交部與衛福部改以線上防治會議方式，邀國際學者、專家討論，積極爭取參與世衛組織（WHO）的活動與相關會議。台北市長柯文哲今天也在臉書表示，「Health for all」，沒有任何人、任何國家應被排除在外。柯也呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。

柯文哲下午至議會總質詢，議員戴錫欽問柯文哲，為何選在這個時間點貼文？柯文哲說，這是普世價值，是對岸的呼籲，十面埋伏應該網開一面，全面封殺就太沒有善意。像進WHA 連這種都封殺，會很難對台灣人民交代。

柯文哲說，他認為美國會重回WHO，看美國回去，能不能把台灣帶進去。戴錫欽問，拜登當選，有沒有機會重啓美豬談判，爭取更好條件？柯文哲說，美豬很難擋，但台灣政府可以在談判上，要求標示萊克多巴胺。

至於美國會不會幫台灣加入WHO，柯文哲認為，不會很積極，但有些東西是普世價值，不只是美國，在歐盟也有支持的聲音。戴錫欽反問，但台灣在防疫期間，和WHO官方和祕書長譚德塞間的齟齬，有利回去？柯文哲說，那時候去攻擊譚德塞，是戰略錯誤，讓人家不爽而已。