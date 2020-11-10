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台灣疫苗取得不易？ 柯文哲：意料中的事

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech聯手研發新冠疫苗傳捷報，第3期臨床試驗顯示，保護效力高達90%。但我國專家悲觀預估，恐要等到明年下半年才可能在台灣施打，甚至可能根本無管道來台。台北市長柯文哲下午在議會總質詢中指出，這是意料中的事。

市議員張斯綱問柯，台灣對於疫苗取得，中央好像不是有信心？柯文哲說，這是意料中的事，對美國來講，台灣和 英、法比較起來，排在後面。張斯綱說，為什麼賣武器，就給我們？

對於台灣取得疫苗恐悲觀？柯文哲說，「我們要務實一點」 ；至於若取得疫苗，如何施打？柯文哲說，應該從老人開始打，65歲以上優先，和流感差不多。柯說，以他的醫療專業，如果是CDC，一定也是這樣決定。

新冠疫苗 柯文哲 輝瑞

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