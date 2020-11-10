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再遭WHA拒門外 國民黨團：對我國與世衛組織都是損失

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒全球，第73屆世界衛生大會（WHA）昨天恢復視訊會議，台灣再遭拒於門外。國民黨團中午發出聲明表示，自2017年以來我方已四度無法出席世界衛生組織（WHO）相關會議及活動，對我國及世界衛生組織都是一大損失。

國民黨團呼籲，對岸當局若持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間，或以武力恫嚇台灣2300萬全體國民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係越拉越遠，無助與兩岸關係的推動及發展。

國民黨團指出，我國願為對抗新冠肺炎做出實質的努力及貢獻，參與WHA及WHO相關會議、活動為全民及政府共同期待與目標，建議政府以「務實外交作為」展現參與國際社會之能力及企圖心，放棄「政治優先」、「大內宣」的外交決策模式。

國民黨團表示，在維護「全球衛生安全體系」、「世界健康人權」及「維護全民醫療人權」全民共識下，全力支持政府以「務實外交」方式參與國際衛生及防疫工作，展現中華民國貢獻國際社會決心，維護台灣2300萬全體民眾基本健康權。

國民黨團指出，參與世界衛生組織、爭取國際生存空間及外交發言權一直是中華民國最重要的外交工作，也是朝野各政黨應積極努力之目標；提昇公共衛生水準更是我國的強項及長期以來支持友邦及參與國際社會重要的方式。

國民黨團聲明表示，自去年底新冠肺炎爆發以來，我國積極防疫，我方防疫重要數據、經驗可與世界各國共同分享，促進各國就學、就業、經商等國際交流、經貿往來盡速回復正常，不再受此「國際關注公共衛生緊急事件」干擾。

國民黨 新冠肺炎

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