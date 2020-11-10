美駐聯合國日內瓦分部代表團常代 挺台參與WHA

外交部今天表示，美國駐聯合國日內瓦分部常任代表Andrew Bremberg9日在世界衛生大會（WHA）上發布影片，為我國執言，呼籲世界衛生組織（WHO）幹事長循2009至2016年的慣例，再度邀請台灣以觀察員的身分參與WHA。

外交部表示，Bremberg在我友邦提案分別於WHA復會總務委員會及全會進行「二對二辯論」後，發布長達3分鐘的影片，為我案強力執言，呼籲WHO幹事長邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，Bremberg表示，台灣是民主的典範，無私捐贈醫療物資給有需要的國家，是世界上一股良善的力量，美國長期支持台灣參與WHO，今年新冠肺炎爆發期間，「台灣模式」成功守護2350萬台灣人民的健康安全，將台灣納入WHO將使全世界受益於台灣的防疫經驗，WHA曾於2009年至2016年邀請台灣參加，如今台灣卻僅因民主政權輪替而被排除在全球衛生體系外，令人難以接受。

外交部表示，Bremberg指出，國際社會已有越來越多WHO會員國支持台灣參與WHA，WHO幹事長應邀請台灣以觀察員身分參與WHA，以及讓台灣專家無礙地參與WHO新冠肺炎應處作為（COVID-19 pandemic response），包括所有實體及視訊的技術性會議及機制。

另外，外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，今年WHA因新冠肺炎疫情，5月WHA及11月復會皆採線上會議方式，並沒有面對面交流的機會，但我國因防疫有成，迄今已與40國政府官員，醫院、大學或智庫，辦理近百場防疫專家視訊會議，我方將持續透過視訊或電話會議方式分享「台灣模式」防疫經驗，深化合作。

歐江安說，另為進一步落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻的承諾，衛福部與外交部於WHA復會期間規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，論壇成果將適時對外說明。