柯文哲呼籲中國：不要再用政治凌駕健康人權之上

世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但台灣仍未獲邀請，外交部與衛福部改以線上防治會議方式，邀國際學者、專家討論，積極爭取參與世衛組織（WHO）的活動與相關會議。台北市長柯文哲今天也在臉書表示，「Health for all」，沒有任何人、任何國家應被排除在外。柯也呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。

柯文哲今天在臉書提到，Health for all是世界衛生組織憲章所揭櫫的精神與目標，健康是基本人權；沒有任何人、任何國家應被排除在外。

柯文哲說，台灣過去曾以觀察員身分參與世衛大會，分享台灣對禽流感、流行病的防治經驗，對全球健康做出實際貢獻；如今新冠肺炎疫情嚴峻，很多人正命懸一線，台灣也希望能更即時快速的分享此次防堵疫病的成功模式，搶救更多珍貴性命。

柯文哲說，他身為首都的市長，身為一位醫師，他要呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。追求健康平權是普世價值，更是全球社會共同利益之所在。

柯文哲也在文末標註「臺灣不應該被阻擋在世衛門外」、「健康無國界，真理無疆界」。