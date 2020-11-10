WHA復會首日四友邦替我發聲 外交部表達誠摯感謝

世界衛生大會（WHA）9至14日復會，以全線上的方式舉行，外交部今天表示，會議首日我國四友邦諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島跟宏都拉斯分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，強調將台灣納入「世界衛生組織」（WHO）的必要性，外交部對友邦替我國仗義執言表達誠摯謝忱。

外交部表示，我案最後雖未能列入大會議程，但友邦基於全球防疫不應有漏洞的發言，已讓與會各國瞭解納入台灣參與的必要性及正當性，以及我國積極貢獻全球防疫工作的作為。中方代表在全球深陷新冠肺炎疫情之際，仍不斷重彈「一中原則」舊調，罔顧全球應共同攜手合作防疫，將政治凌駕於衛生安全之上，侵犯2350萬台灣人民的健康權，我國政府深表遺憾。

外交部表示，諾魯衛生部長Isabella Dageago在總務委員會中表示，台灣過去曾連續8年參與WHA，積極對全球衛生體系做出貢獻，台灣在疫情期間即使無法參與WHO仍獨自努力防疫，主動捐贈物資給有需要的國家，呼籲WHO應正視台灣人民與全球各國人民同享參與全球衛生安全體系的權利；史瓦帝尼常代Zwelethu Mnisi表示，WHO唯有將台灣納入所有會議、機制及活動，不遺漏任何人，才能完整且有效地對抗傳染病疫情，呼籲WHO摒除政治考量，邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，馬紹爾群島衛生部長Bruce Bilimon在全會辯論時表示，新冠肺炎提醒世人，WHO唯有將台灣完整納入全球防疫體系，才能有效抑制疫情擴散，WHO必須正視台灣參與議題；宏都拉斯常代Giampaolo Rizzo Alvarado表示，WHO為協調國際衛生工作的專業組織，卻因政治因素而將台灣排除在外，已損害WHO作為國際醫衛組織的聲譽，宏國的立場明確且堅定，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，中國大陸動員古巴與巴基斯坦幫他們發言，內容了無新意，持續曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，並誆稱已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，我國政府對中國政府阻擾再次表達強烈抗議。