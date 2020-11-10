生物特徵驗證身分 內政部推無密碼TW FidO行動識別

內政部今上午舉辦「內政資訊成果發表暨資訊發展研討會」，發表邁向無密碼時代的TW FidO行動身分識別系統等多項成果。內政部次長邱昌嶽表示，數位科技改變民眾和政府的互動方式，配合國發會「服務型智慧政府計畫」持續簡化政府申辦流程，讓民眾享有更安全便捷的生活環境。

為了讓民眾不必記憶帳號、密碼，又能方便使用各級政府的網路服務，內政部推出TW FidO行動身分識別系統。邱昌嶽表示，透過簡單又安全的身分識別方式，民眾不須親自到場，即可於網路上使用各項便民服務。

Taiwan FidO台灣行動身分識別是一種能提供安全且便利的登入方式， 讓民眾使用自然人憑證註冊並綁定手機，以儲存在您裝置內的生物特徵（指紋或臉部），進行身分驗證，驗證成功後即可登入並使用多項政府提供的服務。

在申辦流程中，必須確認手機啟用生物特徵識別，並進行驗證。內政部表示，目前規畫只支援可使用生物辨識的手機，必須在裝置內設定指紋或臉部，方能使用。而系統預設都是採指紋辨識，除了某些作業系統為IOS、且只能用臉部辨識去解鎖螢幕的機型，系統才會使用臉部辨識功能做身分驗證。

內政部提醒，各種登入及驗證機制都存在風險，此服務不會存取民眾的生物特徵值。登入驗證生物特徵時，是利用原本儲存於手機的臉部或指紋，確認為本人後才啟動後續的驗證機制。

此外，內政部也持續推動建築管理的數位轉型、簡化詐欺案件的受理流程，並推出出入境相關證件規費行動支付服務，讓民眾可體驗更為智慧、便捷的申辦與支付方式。

同時，內政部也提供高精度的即時性衛星動態定位服務，在國土測繪圖資服務雲，以及海域資訊整合平台，提供民眾各種基礎核心圖資，讓各領域介接應用，並持續豐富這些圖資，期望未來能促進國內自動駕駛產業更進一步發展。

今年面對疫情與極端氣候的挑戰，邱昌嶽說，內政部更加重視並提升整體防疫及防救災的能量，「社會經濟統計地理資訊網—淹水資訊應用子系統」即結合救災資源分布資訊、國家災害防救科技中心降雨及淹水警示訊息的應用，可即時推估及統計受淹水事件影響的社會經濟狀況，供救災資源分配與調度或防範參考。

邱昌嶽說，內政部未來會持續推動跨機關業務流程改造，並整合優化政府資訊服務，提供更多網路型服務，使政府單位、業界及民眾能更便捷地介接應用各項內政業務資訊。