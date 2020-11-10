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2024朱侯配？朱立倫：市民期待侯友宜先把下屆市長選贏

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公視提供
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公視提供

國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，針對2024總統大選，學生提問朱立倫是否會與新北市長侯友宜搭配選正副總統？朱立倫笑說，「你要我去問他嗎？」學生回答，「不，我是問你，你會嗎？」朱立倫表示，這部分他要說實話，侯友宜是一個非常認真做事的人，他會把他現在的事做好，很多市民也期待他會一步一腳印先把下屆市長選贏。

在演講前，媒體已詢問朱立倫網友表示希望2024能看到朱侯配。朱立倫回答，現在沒有任何配的問題，他相信這是做事的時代，侯友宜在好好做事，他非常佩服侯可以獲得這麼多民眾的肯定，希望侯能繼續努力加油。同樣的國民黨也要走回一個社會穩定、理性和中道的力量，讓大家看到國民黨是一個願意做事的政黨。

朱立倫 侯友宜 國民黨

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