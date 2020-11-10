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盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好
市長盧秀燕今天在市政會議現身，頭戴獅子頭造型帽，身穿中信兄弟球衣，實現她日前與副總統賴清德打賭，輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾；盧秀燕霸氣說，說到做到，既然打賭輸了就要履行承諾，但戴著獅子頭頒獎直說「好糗！」盧不斷對市政會議受獎人說「不好意思喔 ！」受獎警官忍笑說「沒關係！」
盧秀燕的師子頭在ptt被推爆「怎麼突然有變萌的感覺？」「說到做到，給過」、「這次新聞刷的很OK」、「還蠻有誠意的 」、「滿可愛的」、「圖片滿好笑的」、「很有梗 身上還穿象隊的衣服」、「這樣玩才對職棒有好處」、「給箭頭，比起某個只會吃肉燥飯蹭熱度的市長好多」、「比桃猿某首長沒進季後賽硬蹭好 」、「有戴有推」。
盧秀燕強調，不管是中信兄弟、統一獅或其他隊伍都盡全力打出最精采的比賽，讓國人在疫情間享受棒球運動，賭注其實是希望更多人關心職棒，她個人犧牲一點沒關係，有成功推廣職棒、行銷台中及台南最重要。
針對媒體詢問怎麼找到這頂頭套？新聞局長黃國瑋表示，盧市長願賭服輸，說到做到，賽事結果出爐後，同仁們找頭套讓盧市長選擇，其實盧市長試過很多頂，但這頂獅子頭看起來最適合她，與先前承諾的爆炸獅子頭不謀而合，希望在嚴肅的市政會議中，多點詼諧、樂趣、輕鬆的氛圍。
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