中國抽砂船進犯 綠委：應加重罰責、擴大海洋保育線

中國抽砂船近期被發現不斷進犯我國海域，不僅違法抽砂牟取暴利，更破壞台灣海洋生態，民進黨立委洪申翰、管碧玲、范雲和連江縣黨部主委李問今舉行記者會，希望政府有所作為。

洪申翰表示，上任後他認養的選區金門、馬祖，許多居民都會提及抽砂船對他們造成的困擾，抽砂船大量吸取海底底砂，海洋底棲生物的棲地與海底生態遭到破壞，海洋環境和漁業發展都嚴重受到影響。居民甚至半夜睡覺都會被抽砂船巨大的作業聲音吵醒。

李問表示，抽砂船長期困擾馬祖民眾的生活，讓民眾普遍極度反感。一般來說，馬祖民眾不反對兩岸之間友善交流，但抽砂船問題讓人忍無可忍，在地居民希望政府可以有強力的作為。經過連江縣黨部努力爭取，中央已經派駐海巡大型船隻常駐馬祖，但仍須努力修法加強嚇阻。

李問認為，抽砂船破壞環境對兩岸的漁民生計都會造成損失，所以兩岸應該共同維護環境。中國抽砂船在6000公尺執法界線附近進出，跑到6000公尺外我國即無法可管（例如南竿和莒光中間的海域），造成執法極度困難。如果中國不對違法業者執法，我國應主張擴大設置「海洋保育線」將各島執法水域範圍連起來，針對盜採砂石等嚴重破壞環境的行為進行取締，將有助於保護各島之間的海洋生態、海底纜線和交通船航線。

管碧玲指出，海巡署於去年至今年在馬祖海域驅離共483艘抽砂船，在澎湖西南的台灣灘驅離的船隻更高達3899艘，問題嚴重程度，可見一斑。

管碧玲認為處理抽砂船必須三管齊下，必須加重刑罰，抓到就關，並加重罰鍰；同時，沒入的抽運砂船須專案迅速處理，例如，以刑事訴訟法偵查中變現保管處理；以及研議劃設永續海域，擴大執法範圍。

記者會提出4大訴求，包括政府應訂定海洋環境保育線，擴大執法範圍、海巡署應制定抽砂船查緝暨驅離專案計畫，常態性提升執法能量、應大幅加重違法抽砂船之刑責及罰金、對於已扣押的抽砂船，應加速拍賣、棄置等去化方式，增加可供扣押得船席，擴大執法與嚇阻能量。