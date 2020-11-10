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國民黨民調：48.9%民眾認為治安比以前差

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨今天上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會。圖：國民黨提供
國民黨今天上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會。圖：國民黨提供

國民黨今天上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會。國民黨指出，根據民調資料顯示，對於近期台南發生馬籍女大生被擄殺事件，認為台灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9%，認為更好的僅13.6%，兩者相差近四倍，在受訪的泛綠民眾中也有35.4%認為治安更壞。

其中對於行政院長蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意，表示同意的僅一成多。

國民黨表示，數字所顯現的只有蘇貞昌的謊言無用，蘇貞昌如果還在用「防疫」為由，將不開法定會議解讀為以身作則，只會再次凸顯其面對自身怠忽職守徒有傲慢。

國民黨指出，蔡英文總統2016年就職典禮說「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網」。2020年連任就職典禮更承諾未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，然而民調結果顯示，有六成民眾已經對其「社會安全網」補破表現給予不及格評價。

另外，針對先前台灣東洋公司取得德國疫苗的計畫跳票後，民眾對政府研發與取得新冠肺炎疫苗的信心，已經出現 「死亡交叉」，過去民調顯示有高達六至七成民眾，對政府協助業者研發或取得疫苗有信心，但隨著「東洋跳票」，僅剩三成左右民眾尚滿意，四成多民眾已不滿意。

而隨著秋冬天氣轉冷，新冠病毒可能再次爆發大流行，境外移入病例有增無減，已有高達六成以上民眾擔憂台灣可能爆發本土新冠肺炎傳染者。

針對行政院遭爆使用國家預算使其幕僚在上班時間製作網軍圖片，匿名攻擊在野黨立委，則有高達七成民眾認為違反行政中立，其中受訪的泛綠民眾亦有55.9%同樣認同違反行政中立，其餘受訪民眾，僅剩4%表示不同意見。

國民黨公布民調是委託艾普羅行銷市場研究公司於11月5日至6日進行市話民調作業，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，有效樣本916人。

民調 國民黨 新冠肺炎

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