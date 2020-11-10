再任APEC領袖代表 張忠謀：台灣有充分的準備及實力

台積電創辦人張忠謀再次接受蔡英文總統邀請，出任今年APEC（亞太經濟合作會議）領袖代表。張忠謀表示，這一次雖然是線上會議，也有不少遺憾，以前好幾個朋友，這次都見不到面，但是，「在這個疫情那麼嚴重的時候，還能夠開這個會議，表示數位科技在未來的地位。」

張忠謀說，這次主題是如何控制疫情並發展經濟，及疫情後的展望，台灣在控制疫情做得非常好，在疫情中充分利用數位科技，疫情之後，台灣也有充分的經驗，能夠貢獻給APEC的國家。「這次我們有充分準備，有充分的實力，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏來支持」，非常希望這次的出席。

張忠謀今天在夫人張淑芬陪同下，出席蔡英文總統在總統府舉行的記者會。在蔡總統致詞後，張忠謀接著發表談話。

張忠謀說，他感覺非常榮幸，也非常高興總統派他做他的代表，這是他第四次當APEC的領袖代表。

張忠謀表示，這一次雖然是線上會議，當然也是有不少遺憾，以前好幾個朋友，這次都見不到面，但是，在這個疫情那麼嚴重的時候，「還能夠開這個會議，表示數位科技在未來的地位。」

張忠謀指出，這次主題會是怎麼控制疫情，如何在疫情下還能發展經濟，這是第一個主題。第二各主題是，在疫情後，也就是2020年以後，大家的展望。

張忠謀說，事實上，台灣在這兩個主要條件下，控制疫情台灣做得非常好，在另外一個，在疫情之後，本來就是一個數位世界，是數位科技非常有影響力的世界，本來就一直在進行。台灣在疫情當中，充分利用數位科技。所以，疫情之後，2020以後，台灣也有充分的經驗，能夠貢獻給APEC的國家

張忠謀表示，這次我們有充分準備，有充分的實力，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏來支持，非常希望這次的出席。