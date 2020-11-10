張忠謀再任APEC領袖代表 有準備有信心

「這次參加APEC視訊會議，我國有充分的準備、實力，會對APEC有貢獻，為台灣贏來支持。我非常期待。」台積電創辦人張忠謀10日在總統府說。考量疫情因素，本屆亞太經濟合作會議（APEC）的領袖會議將於11月20日晚上十時在線上召開視訊峰會。我國的領袖代表張忠謀將在總統府視訊會議室，參與今年的經濟領袖會議（AELM）。

疫情與科技兩主題

總統蔡英文致詞時除感謝張忠謀領袖代表三度同意代表她出席這場重要的國際會議，也希望借重張領袖代表的經驗，將臺灣對區域發展的貢獻，以及對未來的規劃和建言，清楚傳達給所有APEC成員。她也希望代表國能夠達成加強臺灣跟各國的連結，鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。

今年APEC的年度主題，是「優化人民潛力，共享韌性繁榮未來：調整、優先、進展」。今年度的「經濟領袖會議(AELM)」，也會邀請各國領袖針對如何促進全球進行共同防疫，以及繼續深化永續且創新的經濟成長，還有對於提出「APEC後2020願景」，來共同發表意見。

張忠謀致詞時說，此次會議的兩大主題疫情的控制與APEC後2020數位科技發展，我國都有充分的準備、實力，會對APEC有貢獻，為台灣贏來支持。

雙部長線上參加

今年APEC秘書處10月26日正式對外轉達主辦國馬來西亞通知，今年的APEC經濟領袖會議，考量疫情因素，將在線上召開視訊峰會。稍早，蔡英文總統已於總統府內接見今年我國領袖代表、參與年度部長會議（AMM）的雙部長，以及3位現任我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）的企業界代表。

今年參與年度部長會議的雙部長，分別是：行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員兼總談判代表，以及國家發展委員會龔明鑫主任委員。他們將代表我國，透過線上方式，參與11月16日晚間的APEC年度部長會議。

唐鳳將演講

另外，宏碁陳俊聖董事長、台灣大哥大林之晨總經理與廣達電腦張嘉淵技術長，也將把他們推動數位轉型的經驗，在 ABAC 場域分享台灣的努力與成就。

同時，行政院唐鳳政委受主辦國馬來西亞的企業界邀請，將以線上方式，參與11月19日的「企業領袖對話」(CEO Dialogues)。唐鳳政委將以「開放的回應、開放的復甦」為題，說明我國如何透過開放政府、社會創新及數位科技，提升經濟韌性，加速疫後復甦。

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