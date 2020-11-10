農田水利會改制後更慘 自救會：淪為「農水轉出署」

立法院上會期三讀通過「農田水利法」，農田水利會10月改制後，其資產及負債將由國家概括承受。反消滅水利會全國自救總會召集人黃金春、自救會法律顧問蘇煥智等人今天來到監院陳情，表示才剛上路的農田水利署，竟馬上宣布桃竹苗1.9萬公頃農地停灌，對比以往缺水乾旱，經濟部、農委會、工業團體還要與農田水利會協商，現在這個人民團體被閹割了，農民沒有水權代表協商，直接就被犧牲掉。

黃金春表示，改制前早就警告，官派的農田水利會並不會對農民比較友善，不幸預言成真；十月才改制，第一就是犧牲農業用水，農民如果不想眼看再20天就能收成的稻榖泡湯，只好自己去買水灌溉。黃說，政府面對氣候變遷的頻繁缺水現象，要有更積極、更全面的因應措施，不要一缺水，就認為理所當然的犧牲農業、農民，成就工業用水，讓農田水利署淪為「農水轉出署」。

蘇煥智表示，農水法制定後，當中沒有一條條文明定農田水利會要被消滅，如同紅十字會法廢止後，紅十字會依然繼續存在；且內政部要求各地方地政事務所將農田水利會財產以囑託登記免附所有權狀，都登記為國家所有，如此作為恐有侵犯私有財的違法之虞，呼籲國家人權委員會應針對這部分進行調查。

黃金春批評，蔡政府以囑託登記接管的模式，將私有財強佔為國家所有，顯然違法違憲，創憲政惡例，大開民主倒車，一個靠著民主運動選舉起家的執政黨，其作法跟共產專制有何區別？