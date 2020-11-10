快訊

振奮！WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農田水利會改制後更慘 自救會：淪為「農水轉出署」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
反消滅水利會全國自救總會表示，農田水利會改制後，停灌免協商，農民被犧牲。記者蔡晉宇／攝影
反消滅水利會全國自救總會表示，農田水利會改制後，停灌免協商，農民被犧牲。記者蔡晉宇／攝影

立法院上會期三讀通過「農田水利法」，農田水利會10月改制後，其資產及負債將由國家概括承受。反消滅水利會全國自救總會召集人黃金春、自救會法律顧問蘇煥智等人今天來到監院陳情，表示才剛上路的農田水利署，竟馬上宣布桃竹苗1.9萬公頃農地停灌，對比以往缺水乾旱，經濟部、農委會、工業團體還要與農田水利會協商，現在這個人民團體被閹割了，農民沒有水權代表協商，直接就被犧牲掉。

黃金春表示，改制前早就警告，官派的農田水利會並不會對農民比較友善，不幸預言成真；十月才改制，第一就是犧牲農業用水，農民如果不想眼看再20天就能收成的稻榖泡湯，只好自己去買水灌溉。黃說，政府面對氣候變遷的頻繁缺水現象，要有更積極、更全面的因應措施，不要一缺水，就認為理所當然的犧牲農業、農民，成就工業用水，讓農田水利署淪為「農水轉出署」。

蘇煥智表示，農水法制定後，當中沒有一條條文明定農田水利會要被消滅，如同紅十字會法廢止後，紅十字會依然繼續存在；且內政部要求各地方地政事務所將農田水利會財產以囑託登記免附所有權狀，都登記為國家所有，如此作為恐有侵犯私有財的違法之虞，呼籲國家人權委員會應針對這部分進行調查。

黃金春批評，蔡政府以囑託登記接管的模式，將私有財強佔為國家所有，顯然違法違憲，創憲政惡例，大開民主倒車，一個靠著民主運動選舉起家的執政黨，其作法跟共產專制有何區別？

農田水利會 農民 紅十字會

延伸閱讀

水利會自救總會陳抗 批國庫「補貼財團買水」將成新常態

內政部：農田水利會土地依法囑託登記國有 未違反規定

南科園區蓄勢待發 謝金河：這些人都是重要推手

兩岸惡化民進黨負責？ 綠智庫籲警覺民意

相關新聞

蔡總統宣布APEC領袖代表人選 張忠謀四度扛重任

總統蔡英文上午10時於總統府大禮堂舉行「APEC領袖代表發布記者會」，一如外界預期預料，這次APEC（亞太經濟合作會議）...

美官員發言挺參與WHA：換民選領導人非阻台合理藉口

世界衛生組織大會（WHA）9日在布魯塞爾以視訊方式復會，美國駐日內瓦聯合國總部大使布蘭博格（Andrew Brember...

2024朱侯配？朱立倫：市民期待侯友宜先把下屆市長選贏

國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，針對2024總統大選，學生提問朱立倫是否會與新北市長侯友宜搭配選正副總統？朱立倫笑...

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

市長盧秀燕今天在市政會議現身，頭戴獅子頭造型帽，身穿中信兄弟球衣，實現她日前與副總統賴清德打賭，輸了要戴獅子頭帽跑一整天...

美駐聯合國日內瓦分部代表團常代 挺台參與WHA

外交部今天表示，美國駐聯合國日內瓦分部常任代表Andrew Bremberg9日在世界衛生大會（WHA）上發布影片，為我...

柯文哲呼籲中國：不要再用政治凌駕健康人權之上

世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但台灣仍未獲邀請，外交部與衛福部改以線上防治會議方式，邀國際學者、專家討論，積極...

WHA復會首日四友邦替我發聲 外交部表達誠摯感謝

世界衛生大會（WHA）9至14日復會，以全線上的方式舉行，外交部今天表示，會議首日我國四友邦諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島跟...

生物特徵驗證身分 內政部推無密碼TW FidO行動識別

內政部今上午舉辦「內政資訊成果發表暨資訊發展研討會」，發表邁向無密碼時代的TW FidO行動身分識別系統等多項成果。內政...

中國抽砂船進犯 綠委：應加重罰責、擴大海洋保育線

中國抽砂船近期被發現不斷進犯我國海域，不僅違法抽砂牟取暴利，更破壞台灣海洋生態，民進黨立委洪申翰、管碧玲、范雲和連江縣黨...

國民黨民調：48.9%民眾認為治安比以前差

國民黨今天上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會。國民黨指出，根據民調資料顯示，對於近期台南發生馬...

影／大陸抽砂船屢越界 綠委提建言擴大執法

針對大陸抽砂船不斷進犯我國海域，不僅違法抽砂牟取暴利，更破壞台灣海洋生態，造成台灣海洋與漁業的重大危害，民進黨立委洪申翰...

張忠謀：台灣防疫經驗可貢獻給APEC國家

被蔡總統再度委任擔任APEC領袖代表的台積電創辦人張忠謀今（10）日表示，這是他第四次擔任APEC代表，這次雖然是線上會...

熱門新聞

孫大千：美中貿易「戰爭」將變「競爭」 兩岸戰雲緩解

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群！ 將根本改變疫情

拜登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

WHA台灣參與提案上演「2對2辯論」 友邦猛攻遭陸反對

歐洲疫情燒過來 增一例烏克蘭籍年輕女性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。